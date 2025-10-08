Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років

Kia America офіційно оголосила, що випуск моделі Soul завершиться до кінця жовтня. За 15 років лише в США продано понад 1,5 мільйона автомобілів цієї незвичайної моделі.

Kia Soul дебютував у 2009 році і відразу кинувся у вічі своїм зухвалим дизайном. В епоху, коли компактні автомобілі були округлими та безликими, Soul виділявся строгими кутами та «коробчастим» силуетом.

Американська команда дизайнерів Kia розповідала, що натхненням став «кабан з рюкзаком» — ідея полягала у створенні міцного та практичного міського автомобіля без зайвих габаритів. Ця концепція перекочувала в серію практично без змін і принесла моделі успіх.

Не меншу роль відіграла реклама: ролики, що запам’ятовуються, з анімованими хом’яками під хіти Black Sheep і LMFAO зробили Soul справжнім символом молодіжної культури 2010-х.

З роками модель стала своєрідним випробувальним полігоном для Kia — з’являлися експериментальні версії, включаючи концепти з відкритим верхом та навіть трекові модифікації.

Пік популярності Soul припав на 2015 рік, після чого продаж поступово знизився. Незважаючи на це, на складах дилерів США досі залишаються тисячі непроданих екземплярів, доступних для покупки.

Закриття виробництва означає кінець цілого етапу для Kia — Soul залишитися в історії як один із найоригінальніших міських хетчбеків свого часу.