Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років08.10.25
Kia America офіційно оголосила, що випуск моделі Soul завершиться до кінця жовтня. За 15 років лише в США продано понад 1,5 мільйона автомобілів цієї незвичайної моделі.
Kia Soul дебютував у 2009 році і відразу кинувся у вічі своїм зухвалим дизайном. В епоху, коли компактні автомобілі були округлими та безликими, Soul виділявся строгими кутами та «коробчастим» силуетом.
Американська команда дизайнерів Kia розповідала, що натхненням став «кабан з рюкзаком» — ідея полягала у створенні міцного та практичного міського автомобіля без зайвих габаритів. Ця концепція перекочувала в серію практично без змін і принесла моделі успіх.
Не меншу роль відіграла реклама: ролики, що запам’ятовуються, з анімованими хом’яками під хіти Black Sheep і LMFAO зробили Soul справжнім символом молодіжної культури 2010-х.
З роками модель стала своєрідним випробувальним полігоном для Kia — з’являлися експериментальні версії, включаючи концепти з відкритим верхом та навіть трекові модифікації.
Пік популярності Soul припав на 2015 рік, після чого продаж поступово знизився. Незважаючи на це, на складах дилерів США досі залишаються тисячі непроданих екземплярів, доступних для покупки.
Закриття виробництва означає кінець цілого етапу для Kia — Soul залишитися в історії як один із найоригінальніших міських хетчбеків свого часу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років автомобіль
Kia America офіційно оголосила, що випуск моделі Soul завершиться до кінця жовтня. За 15 років лише у США продано понад 1,5 мільйона
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми WhatsApp месенджер
У бета-версії WhatsApp для Android вже з’явилася можливість заздалегідь зареєструвати ім’я користувача
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць