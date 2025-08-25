Как выбрать аккумулятор для ИБП: полезные советы25.08.25
Даже самые надежные аккумуляторы со временем теряют свою эффективность. Они рассчитаны на ограниченное количество циклов заряда и разряда, а также имеют свой срок службы. Можно заменить изношенную батарею на аналогичную либо установить модель с большей емкостью для увеличения запаса энергии. В статье разберем, как правильно выбрать аккумуляторы для ИБП, опираясь на ваши потребности.
Какие бывают аккумуляторы для бесперебойников
Основную долю рынка по-прежнему занимают классические свинцово-кислотные аккумуляторы. Они надежны, доступны по цене и хорошо работают даже в нестабильных условиях. Однако современные версии этих батарей значительно отличаются от своих предшественников. Наиболее часто в ИБП применяются два типа таких аккумуляторов:
- AGM (Absorbent Glass Mat) — батареи, в которых электролит удерживается в стекловолоконных матах. Они обеспечивают стабильную работу при умеренных нагрузках и удобны в обслуживании. Благодаря доступной стоимости и высокой надежности AGM-аккумуляторы широко используются в бытовых ИБП: для котлов, холодильников, телевизоров, зарядки гаджетов и прочих нужд при отключении электричества.
- GEL — аккумуляторы с гелеобразным электролитом, загущенным силиконом. Модели устойчивы к глубоким разрядам и рассчитаны на большее количество циклов. GEL-батареи подойдут для более мощных нагрузок, например для поддержки оборудования в течение короткого времени до запуска генератора или переключения на резервную линию электросети.
Более дорогая, но надежная альтернатива — литиевые АКБ, которые набирают популярность благодаря долгому сроку службы, компактности, легкости, отсутствию газовыделения. Также хорошим компромиссом выступают LiFePO4 (литий-железо-фосфатные) аккумуляторы: они прочнее и дешевле классических литий-ионных решений, хотя и тяжелее.
Как определить необходимую емкость аккумулятора
От емкости аккумулятора зависит, сколько времени оборудование может работать в автономном режиме. Расчет производится по такой формуле:
Емкость (А·ч) = (Время работы × Потребляемая мощность) / (Напряжение АКБ × КПД ИБП).
Для надежности рекомендуется добавить 20% запаса на случай пиковых нагрузок при старте двигателя или активации определенных функций.
Расчет по мощности АКБ
Каждая батарея имеет ограничение по максимальной отдаче тока. Этот параметр напрямую влияет на мощность, которую сможет выдать ИБП. Чтобы вычислить показатель, используйте формулу:
Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Ток (А).
Отнимайте около 20% с учетом потерь на преобразование напряжения до 220 В. Если требуется увеличить мощность, можно подключить несколько аккумуляторов параллельно. Однако при этом возрастает напряжение, и ИБП должен быть рассчитан на такую схему.
В заключение
