Из океана планируют поднять первый в истории оптоволоконный трансатлантический кабель  

Из океана планируют поднять первый в истории оптоволоконный трансатлантический кабель09.03.26
Инженеры начали подъём со дна Атлантики исторического трансатлантического кабеля TAT-8 — первой волоконно-оптической линии, соединившей США, Великобританию и Францию в 1988 году. Проект стал поворотной точкой для глобальной телекоммуникационной инфраструктуры.
Первый оптоволоконный мост через Атлантику
TAT-8 использовал одномодовое волокно с длиной волны 1,3 мкм и оптоэлектронные ретрансляторы со скоростью передачи около 280 Мбит/с. По современным меркам это скромный показатель, но в конце 1980-х система считалась технологическим прорывом.
Общая протяжённость линии составляла почти 6000 километров. Через каждые несколько десятков километров располагались ретрансляторы — они находились в герметичных стальных корпусах, рассчитанных на давление на глубине до 8000 метров.
Этот принцип до сих пор лежит в основе большинства магистральных подводных линий.
Кабель пришёл на смену медным трансатлантическим линиям и фактически запустил новую эру международной связи. В те годы широко обсуждался миф о том, что акулы повреждают подводные кабели. Реальные случаи были редкими, но индустрия всё же внедрила дополнительную защиту — тонкий металлический слой, получивший название fish-bite protection.
Демонтаж и переработка
Сегодня TAT-8 извлекают со дна океана с помощью специализированных дизельных судов, оснащённых крюкообразными захватами. Вместе с кабелем поднимают ретрансляторы, защитные элементы fish-bite и медные проводники.
Работы выполняет компания Subsea Environmental Services — один из немногих операторов, специализирующихся на утилизации подводных коммуникаций.
После подъёма оборудование сортируют по материалам: стекло, медь, сталь и электронные компоненты. Далее сырьё отправляется на переработку, где его используют для производства новых изделий.
Таким образом, система, которая почти четыре десятилетия обеспечивала связь между континентами, завершает цикл — уже как источник вторичных материалов для современной инфраструктуры.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Защита сайта от фаззинга: Вас ломают, пока вы спите
Ваш сайт прямо сейчас «щупают» тысячи ботов. Узнайте, как защитить сайт от фаззинга и автоматического поиска уязвимостей. Разбираем настройку Cloudflare, защиту .htaccess . Укрепите оборону, пока боты не нашли ваши пароли и файлы .env! Практический опыт защиты ресурса hi-tech.ua.
Защита сайта от фаззинга: Вас ломают, пока вы спите
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Из океана планируют поднять первый в истории оптоволоконный трансатлантический кабель интернет история
Кабель TAT-8 использовал одномодовое волокно с длиной волны 1,3 мкм и оптоэлектронные ретрансляторы со скоростью передачи около 280 Мбит/с
Qualcomm Snapdragon Wear Elite — новый чип с поддержкой Wi-Fi 8 Qualcomm Snapdragon процессор
Qualcomm Snapdragon Wear Elite выполнен по 3-нм техпроцессу и построен на архитектуре big.LITTLE. При этом он не использует ядра Oryon и получил более компактный корпус.
Из океана планируют поднять первый в истории оптоволоконный трансатлантический кабель
Qualcomm Snapdragon Wear Elite — новый чип с поддержкой Wi-Fi 8
Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Нейроны в чашке Петри заставили сыграли в Doom
Концепт суперкара Xiaomi Vision Gran Turismo показан на MWC 2026
Keychron K2 HE — клавиатура из бетона формата 75%
Новые часы Amazfit Active 3 Premium получили более премиальный дизайн и больше функций мониторинга
MWC 2026: Tecno показала смартфон Pova Neon с неоновой подсветкой и панелью AI E Ink
Gartner: сегмент ПК начального уровня исчезнет к 2028 году
MWC 2026: представлен Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept — съемный дисплей, Bluetooth-клавиатура, порты USB-A, USB-C и HDMI
Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599
Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники