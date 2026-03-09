Из океана планируют поднять первый в истории оптоволоконный трансатлантический кабель

Инженеры начали подъём со дна Атлантики исторического трансатлантического кабеля TAT-8 — первой волоконно-оптической линии, соединившей США, Великобританию и Францию в 1988 году. Проект стал поворотной точкой для глобальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Первый оптоволоконный мост через Атлантику

TAT-8 использовал одномодовое волокно с длиной волны 1,3 мкм и оптоэлектронные ретрансляторы со скоростью передачи около 280 Мбит/с. По современным меркам это скромный показатель, но в конце 1980-х система считалась технологическим прорывом.

Общая протяжённость линии составляла почти 6000 километров. Через каждые несколько десятков километров располагались ретрансляторы — они находились в герметичных стальных корпусах, рассчитанных на давление на глубине до 8000 метров.

Архитектура TAT-8 задала стандарт для последующих подводных систем связи. Пары стеклянных волокон передавали световые импульсы, которые периодически усиливались внутри защищённых модулей.

Этот принцип до сих пор лежит в основе большинства магистральных подводных линий.

Кабель пришёл на смену медным трансатлантическим линиям и фактически запустил новую эру международной связи. В те годы широко обсуждался миф о том, что акулы повреждают подводные кабели. Реальные случаи были редкими, но индустрия всё же внедрила дополнительную защиту — тонкий металлический слой, получивший название fish-bite protection.

Демонтаж и переработка

Сегодня TAT-8 извлекают со дна океана с помощью специализированных дизельных судов, оснащённых крюкообразными захватами. Вместе с кабелем поднимают ретрансляторы, защитные элементы fish-bite и медные проводники.

Работы выполняет компания Subsea Environmental Services — один из немногих операторов, специализирующихся на утилизации подводных коммуникаций.

После подъёма оборудование сортируют по материалам: стекло, медь, сталь и электронные компоненты. Далее сырьё отправляется на переработку, где его используют для производства новых изделий.

Таким образом, система, которая почти четыре десятилетия обеспечивала связь между континентами, завершает цикл — уже как источник вторичных материалов для современной инфраструктуры.