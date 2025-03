Исследования: боты в играх портят мнение об игре или вовсе заставляют перестать играть

Искусственный интеллект все больше меняет мир видеоигр, влияя на опыт игроков в многопользовательских режимах. Исследование, проведенное SW Research по заказу World Network, показало, что 80% польских геймеров сталкивались с ботами во время игры. Для почти половины опрошенных это был отрицательный опыт, заставивший их либо реже играть, либо вовсе отказаться от онлайн-баталий. Для сохранения качества геймплея и честной конкуренции разработчики начинают внедрять механизмы проверки человечности игроков. Одним из таких решений стало внедрение системы Razer ID verified by World ID – безопасного механизма одноразового входа (SSO), который помогает проверять подлинность геймеров в Razer ID.

Проблема ботов в видеоиграх актуальна не только для Польши. Исследование World, охватившее более 800 польских игроков, показало, что 8 из 10 опрошенных встречали ботов в игре, а каждый третий сталкивался с ними регулярно. При этом 14% участников не смогли однозначно определить, играли ли они с человеком или с алгоритмом, который имитирует поведение игрока, но не всегда придерживается принципов честной игры. Подобные тенденции зафиксированы и в США, где 71% геймеров заявили, что встречали ботов во время игры. В то же время, согласно прошлогоднему исследованию Different Faces of the Polish Gamer, большинство игроков ищут напарников среди знакомых или непосредственно в самих играх, что увеличивает вероятность взаимодействия с ботами.

В Украине киберспортивное сообщество также активно развивается. По данным NielsenIQ, средний возраст украинского геймера в 2021 году составлял 31 год, а соотношение мужчин и женщин в сообществе почти равно. Большинство игроков имеют высшее образование, а 65% состоят в браке или имеют партнера. Популярность киберспорта растет, а онлайн игры становятся частью досуга. Вместе с этим проблема ботов приобретает актуальность и среди украинских геймеров, влияя на качество игры и восприятие многопользовательского контента.

Исследования показывают, что у половины игроков встреча с ботами имеет негативные последствия. Они отмечают, что это вызывает разочарование, снижает удовольствие от игры и препятствует честному соперничеству. Основные проблемы, с которыми сталкиваются геймеры, включают получение ботами нечестного преимущества, неравный доступ к игровым ресурсам, увеличение нагрузки на серверы и засор чатов.

В то же время, 66% опрошенных считают, что способны отличить бота от человека. Среди мужчин таких уверенных больше – 71%, в то время как среди женщин этот показатель составляет 60%. Сходные оценки дают и польские геймеры, из которых 65% уверены в своей способности идентифицировать бота. Однако результаты теста Тюринга 2024 года, в котором нейросеть Chat GPT-4 общалась с людьми, показали, что 54% ​​респондентов ошибочно признали чат-бота реальным человеком, тогда как настоящий собеседник убедил в своей естественности лишь 67% опрошенных.

Нехватка эффективных механизмов борьбы с ботами оказывает непосредственное влияние на активность игроков. По данным исследования, 42% опрошенных снизили частоту игры, 35% отказались от использования игрового чата, а 12% прекратили играть полностью. 69% польских и 71% американских геймеров убеждены, что боты разрушают честную конкуренцию в онлайн играх.

При этом 58% игроков считают важным знать, является ли их соперником человек или бот, а 75% отмечают, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта этот вопрос становится все более актуальным. 70% участников исследования уверены, что технологии распознавания ботов в будущем станут неотъемлемой частью онлайн-гейминга.

