Дослідження: боти в іграх псують ставленная до гри або зовсім змушують перестати грати

Штучний інтелект все більше змінює світ відеоігор, впливаючи на досвід гравців у розрахованих на багато користувачів режимах. Дослідження, проведене SW Research на замовлення World Network, показало, що 80% польських геймерів стикалися з ботами під час гри. Для майже половини опитаних це був негативний досвід, який змусив їх або рідше грати, або відмовитися від онлайн-баталій. Для збереження якості геймплей та чесної конкуренції розробники починають впроваджувати механізми перевірки людяності гравців. Одним із таких рішень стало впровадження системи Razer ID verified by World ID – безпечного механізму одноразового входу (SSO), який допомагає перевіряти справжність геймерів у Razer ID.

Проблема ботів у відеоіграх є актуальною не тільки для Польщі. Дослідження World, що охопило понад 800 польських гравців, показало, що 8 із 10 опитаних зустрічали ботів у грі, а кожен третій стикався з ними регулярно. При цьому 14% учасників не змогли однозначно визначити, чи вони грали з людиною або з алгоритмом, який імітує поведінку гравця, але не завжди дотримується принципів чесної гри. Подібні тенденції зафіксовано й у США, де 71% геймерів заявили, що зустрічали ботів під час гри. У той же час, згідно з минулорічним дослідженням Different Faces of the Polish Gamer, більшість гравців шукають напарників серед знайомих або безпосередньо в самих іграх, що збільшує ймовірність взаємодії з ботами.

В Україні кіберспортивна спільнота також активно розвивається. За даними NielsenIQ, середній вік українського геймера в 2021 році становив 31 рік, а співвідношення чоловіків і жінок у співтоваристві майже дорівнює. Більшість гравців мають вищу освіту, а 65% перебувають у шлюбі або мають партнера. Популярність кіберспорту зростає, а онлайн ігри стають частиною дозвілля. Разом з цим проблема ботів набуває актуальності і серед українських геймерів, впливаючи на якість гри та сприйняття розрахованого на багато користувачів контенту.

Дослідження показують, що у половини гравців зустріч із ботами має негативні наслідки. Вони наголошують, що це викликає розчарування, знижує задоволення від гри та перешкоджає чесному суперництву. Основні проблеми, з якими стикаються геймери, включають отримання ботами нечесної переваги, нерівний доступ до ігрових ресурсів, збільшення навантаження на сервери та засмічення чатів.

В той же час, 66% опитаних вважають, що здатні відрізнити бота від людини. Серед чоловіків таких впевнених більше – 71%, тоді як серед жінок цей показник становить 60%. Подібні оцінки дають і польські геймери, з яких 65% упевнені у своїй здатності ідентифікувати робота. Однак результати тесту Тюрінга 2024 року, в якому нейромережа Chat GPT-4 спілкувалася з людьми, показали, що 54% ​​респондентів помилково визнали чат-бота реальною людиною, тоді як справжній співрозмовник переконав у своїй природності лише 67% опитаних.

Недолік ефективних механізмів боротьби з ботами безпосередньо впливає на активність гравців. За даними дослідження, 42% опитаних зменшили частоту гри, 35% відмовилися від використання ігрового чату, а 12% припинили грати повністю. 69% польських та 71% американських геймерів переконані, що боти руйнують чесну конкуренцію в онлайн іграх.

При цьому 58% гравців вважають важливим знати, чи є їх суперником людина чи бот, а 75% відзначають, що через стрімкий розвиток штучного інтелекту це питання стає дедалі актуальнішим. 70% учасників дослідження впевнені, що технології розпізнавання роботів у майбутньому стануть невід’ємною частиною онлайн-геймінгу.

