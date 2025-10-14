Исследование: Wi-Fi может точно идентифицировать людей в пространстве14.10.25
Исследователи из Института технологий Карлсруэ (KIT) продемонстрировали, что идентификация человека уже возможна только по сигналам Wi-Fi в окружающей среде. В отличие от традиционных методов, этот подход не требует наличия у человека смартфона или планшета, подключённого к сети: достаточно работающих рядом роутеров или других передатчиков Wi-Fi, взаимодействующих между собой. Об этом сообщает Interesting Engineering.
Как это работает
По данным исследования, новая технология анализирует взаимодействие радиоволн между стандартными Wi-Fi-устройствами и формирует очень детализированное изображение присутствия, позы и движений человека — нечто похожее на картинку с камеры, но составленное исключительно из радиосигналов.
В чем риск?
Профессор Торстен Штруфе из Института информационной безопасности и надёжности (KASTEL) пояснил, что радиоволны могут воспроизводить изображения людей и пространства так же, как камера работает со светом. Он подчеркнул, что система способна обнаруживать человека даже при отсутствии у него собственного устройства, используя активные Wi-Fi-сети поблизости. Это означает, что присутствие и перемещения человека могут фиксироваться без его ведома.
Другой исследователь из KASTEL, Джулиан Тодт, предупредил, что любой Wi-Fi-роутер потенциально может стать инструментом слежки. Например, если человек регулярно проходит мимо кафе с включённой сетью, его перемещения могут быть зафиксированы и использованы государственными органами или коммерческими компаниями.
Штруфе добавил, что хотя существуют более простые методы наблюдения, такие как камеры видеонаблюдения, широкое распространение Wi-Fi создаёт риск возникновения почти всеобъемлющей инфраструктуры контроля.
В отличие от предыдущих подходов, которые использовали LIDAR-сенсоры или данные о состоянии канала (CSI), подробно описывающие, как радиосигнал распространяется от передатчика к приёмнику, новая методика использует только стандартные Wi-Fi-устройства и не требует специализированного оборудования. Она основана на анализе сигналов обратной связи с формированием луча (BFI), передаваемых в незашифрованном виде. Эти данные позволяют формировать изображения объектов с разных ракурсов, которые затем обрабатываются алгоритмами машинного обучения.
По словам экспертов, обученные таким образом модели ИИ смогут опознать человека всего за несколько секунд.
Отмечается, что в эксперименте с участием 197 человек исследователям удавалось достигать почти 100% точности идентификации личности независимо от стиля походки или направления взгляда. Это указывает на серьёзные риски для конфиденциальности: по такой методике человека можно распознать достаточно быстро, незаметно и без дорогостоящего оборудования.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Исследование: Wi-Fi может точно идентифицировать людей в пространстве Wi-Fi безопасность исследования
Исследователи из Института технологий Карлсруэ (KIT) продемонстрировали, что идентификация человека уже возможна только по сигналам Wi-Fi в окружающей среде
Pixel Watch 4 оказались самыми легко ремонтируемыми умными часами Google ремонт умные часы
Эксперты по ремонту из iFixit разобрали новый умный часы Pixel Watch 4 от Google и назвали его самым ремонтопригодным среди всех современных смарт-часов
Pixel Watch 4 оказались самыми легко ремонтируемыми умными часами
OPPO Reno 14 и Samsung S25 – новые стандарты флагманов в 2025 году
Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок
Samsung Galaxy M17 оснащен AMOLED-дисплеем и камерой 50 Мпикс с оптической стабилизацией
Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ
Qualcomm купила компанию Arduino
Mercedes-Benz выпустила свои беспроводные наушники
HMD Touch 4G — гибридный телефон всего за $45
Установка Windows 11 без учетной записи Microsoft теперь невозможна