Исследование: Wi-Fi может точно идентифицировать людей в пространстве

Исследователи из Института технологий Карлсруэ (KIT) продемонстрировали, что идентификация человека уже возможна только по сигналам Wi-Fi в окружающей среде. В отличие от традиционных методов, этот подход не требует наличия у человека смартфона или планшета, подключённого к сети: достаточно работающих рядом роутеров или других передатчиков Wi-Fi, взаимодействующих между собой. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Как это работает

По данным исследования, новая технология анализирует взаимодействие радиоволн между стандартными Wi-Fi-устройствами и формирует очень детализированное изображение присутствия, позы и движений человека — нечто похожее на картинку с камеры, но составленное исключительно из радиосигналов.

В чем риск?

Профессор Торстен Штруфе из Института информационной безопасности и надёжности (KASTEL) пояснил, что радиоволны могут воспроизводить изображения людей и пространства так же, как камера работает со светом. Он подчеркнул, что система способна обнаруживать человека даже при отсутствии у него собственного устройства, используя активные Wi-Fi-сети поблизости. Это означает, что присутствие и перемещения человека могут фиксироваться без его ведома.

Другой исследователь из KASTEL, Джулиан Тодт, предупредил, что любой Wi-Fi-роутер потенциально может стать инструментом слежки. Например, если человек регулярно проходит мимо кафе с включённой сетью, его перемещения могут быть зафиксированы и использованы государственными органами или коммерческими компаниями.

Штруфе добавил, что хотя существуют более простые методы наблюдения, такие как камеры видеонаблюдения, широкое распространение Wi-Fi создаёт риск возникновения почти всеобъемлющей инфраструктуры контроля.

В отличие от предыдущих подходов, которые использовали LIDAR-сенсоры или данные о состоянии канала (CSI), подробно описывающие, как радиосигнал распространяется от передатчика к приёмнику, новая методика использует только стандартные Wi-Fi-устройства и не требует специализированного оборудования. Она основана на анализе сигналов обратной связи с формированием луча (BFI), передаваемых в незашифрованном виде. Эти данные позволяют формировать изображения объектов с разных ракурсов, которые затем обрабатываются алгоритмами машинного обучения.

По словам экспертов, обученные таким образом модели ИИ смогут опознать человека всего за несколько секунд.

Отмечается, что в эксперименте с участием 197 человек исследователям удавалось достигать почти 100% точности идентификации личности независимо от стиля походки или направления взгляда. Это указывает на серьёзные риски для конфиденциальности: по такой методике человека можно распознать достаточно быстро, незаметно и без дорогостоящего оборудования.