Дослідження: Wi-Fi може точно ідентифікувати людей у ​​просторі

Дослідники з Інституту технологій Карлсруе (KIT) продемонстрували, що ідентифікація людини вже можлива лише за сигналами Wi-Fi у навколишньому середовищі. На відміну від традиційних методів, цей підхід не вимагає наявності у людини смартфона або планшета, підключеного до мережі: роутерів або інших передавачів Wi-Fi, що працюють досить поряд, взаємодіючих між собою. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Як це працює

За даними дослідження, нова технологія аналізує взаємодію радіохвиль між стандартними Wi-Fi-пристроями та формує дуже деталізоване зображення присутності, пози та рухів людини – щось схоже на картинку з камери, але складене виключно з радіосигналів.

У чому ризик?

Професор Торстен Штруфе з Інституту інформаційної безпеки та надійності (KASTEL) пояснив, що радіохвилі можуть відтворювати зображення людей та простору так само, як камера працює зі світлом. Він підкреслив, що система здатна виявляти людину навіть за відсутності в неї власного пристрою, використовуючи активні Wi-Fi-мережі поблизу. Це означає, що присутність та переміщення людини можуть фіксуватися без її відома.

Інший дослідник із KASTEL, Джуліан Тодт, попередив, що будь-який Wi-Fi-роутер потенційно може стати інструментом стеження. Наприклад, якщо людина регулярно проходить повз кафе з увімкненою мережею, її переміщення можуть бути зафіксовані та використані державними органами або комерційними компаніями.

Штруфе додав, що хоча існують простіші методи спостереження, такі як камери відеоспостереження, широке поширення Wi-Fi створює ризик виникнення майже всеосяжної інфраструктури контролю.

На відміну від попередніх підходів, які використовували LIDAR-сенсори або дані про стан каналу (CSI), що докладно описують, як радіосигнал поширюється від передавача до приймача, нова методика використовує лише стандартні Wi-Fi-пристрої та не потребує спеціалізованого обладнання. Вона заснована на аналізі сигналів зворотного зв’язку з формуванням променя (BFI), що передаються у незашифрованому вигляді. Ці дані дозволяють формувати зображення об’єктів із різних ракурсів, які потім обробляються алгоритмами машинного навчання.

За словами експертів, навчені таким чином моделі ІІ зможуть впізнати людину лише за кілька секунд.

Зазначається, що в експерименті за участю 197 осіб дослідникам вдавалося досягати майже 100% точності ідентифікації особистості незалежно від стилю ходи чи напряму погляду. Це вказує на серйозні ризики для конфіденційності: за такою методикою людини можна розпізнати досить швидко, непомітно без дорогого обладнання.