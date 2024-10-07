Искусственный интеллект Gemini будет управлять событиями в Google-календаре

Google активно развивает своего голосового помощника Gemini, который теперь получил интеграцию с Google Календарем. Это позволяет пользователям через команды @Google Calendar управлять событиями: создавать, редактировать и удалять их, как на мобильных устройствах, так и в веб-версии. Пользователи могут задавать название, описание, место и время для событий. Однако пока редактирование некоторых деталей, таких как описание или место, ограничено, но Google планирует расширить эти возможности в будущем.

Эта интеграция делает Gemini более конкурентоспособным на фоне других цифровых помощников, таких как Siri или Alexa. Samsung также готовит обновленную версию своего ассистента Bixby с элементами ИИ, которая будет представлена с One UI 7.0.

Google может интегрировать своего новейшего ИИ-помощника, Gemini, в Android Auto. В последней версии Android Auto v12.8.143544 были обнаружены подсказки, указывающие на эту возможность, включая значок Gemini.

Предполагается, что Gemini Live, новейший цифровой помощник от Google, может стать доступным в Android Auto. Для использования этой функции потребуется подписка на Google One AI Premium.

Интеграция Gemini в Android Auto не потребует дополнительного оборудования, что позволит пользователям воспользоваться возможностями AI-помощника без необходимости обновлять свои устройства.

Gemini представляет собой новое поколение цифровых помощников от Google, разработанное для замены функций Google Assistant и обладающее улучшенными возможностями искусственного интеллекта. Хотя функция еще находится в стадии разработки, ее внедрение в Андроид Авто может улучшить пользовательский опыт во время поездок.