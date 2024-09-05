ИИ-помощник Google Gemini скоро появится в Android Auto05.09.24
Google может интегрировать своего новейшего ИИ-помощника, Gemini, в Android Auto. В последней версии Android Auto v12.8.143544 были обнаружены подсказки, указывающие на эту возможность, включая значок Gemini.
Предполагается, что Gemini Live, новейший цифровой помощник от Google, может стать доступным в Android Auto. Для использования этой функции потребуется подписка на Google One AI Premium.
Интеграция Gemini в Android Auto не потребует дополнительного оборудования, что позволит пользователям воспользоваться возможностями AI-помощника без необходимости обновлять свои устройства.
Gemini представляет собой новое поколение цифровых помощников от Google, разработанное для замены функций Google Assistant и обладающее улучшенными возможностями искусственного интеллекта. Хотя функция еще находится в стадии разработки, ее внедрение в Андроид Авто может улучшить пользовательский опыт во время поездок.
Недавно мы опубликовали статью в которой рассказали почему Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол.
Цифровые технологии и автомобильная индустрия становятся с каждым годом все ближе. И дело не только в хайпе, который хотят применить маркетологи автобрендов. Да, очень модно заявлять про добавление ИИ, чтобы резюмировать переписку в мессенджере пока вы в пути или возможность открыть авто при приближении владельца со смартфоном.
Сами машины становятся все технологичнее. Двигатели имеют сотни датчиков, электронный блок управления учитывает их все показания и уже имеет нагрузку сопоставимую с мощным компьютером. Данных поступающих в режиме реального времени много и нужно без промедления на все реагировать, ведь от этого зависит безопасность. Неудивительно что уже несколько лет часть датчиков вновь делают аналоговыми, физически выстраивая взаимодействия с системами автомобиля, чтобы снять нагрузку на ЭБУ и управляющие платы.
Такой заход к теме про синхронизацию авто и смартфона кажется излишним, однако системы взаимодействия водителя с автомобилем — тоже часть эксплуатации. Вывод изображения с камер, предупреждения о событиях на дороге, датчики усталости – вся эта и другая информация транслируется для водителя. Через приборную панель и/или мультимедийную систему. Тем не менее автомобильное производство – в целом довольно инертно.Новые технологии внедряются долго, а «вчерашние» фишки, хорошо если появятся в следующем поколении модели.
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ИИ-помощник Google Gemini скоро появится в Android Autoавтомобиль Андроид искусственный интеллект обновление
Интеграция Gemini в Android Auto не потребует дополнительного оборудования, что позволит пользователям воспользоваться возможностями AI-помощника без необходимости обновлять свои устройства.