ШІ-помічник Google Gemini скоро з’явиться в Android Auto

Google може інтегрувати свого новітнього ШІ-помічника, Gemini, в Android Auto. В останній версії Android Auto v12.8.143544 було виявлено підказки, що вказують на цю можливість, включаючи значок Gemini.

Передбачається, що Gemini Live, найновіший цифровий помічник від Google, може стати доступним у Android Auto. Ця функція потребує передплати Google One AI Premium.

Інтеграція Gemini у Android Auto не потребуватиме додаткового обладнання, що дозволить користувачам скористатися можливостями AI-помічника без необхідності оновлювати свої пристрої.

Gemini являє собою нове покоління цифрових помічників від Google, розроблене для заміни функцій Google Assistant і має покращені можливості штучного інтелекту. Хоча функція ще знаходиться в стадії розробки, її впровадження в Андроїд Авто може поліпшити досвід користувача під час поїздок.

Нещодавно ми опублікували статтю в якій розповіли чому Андроїд Авто та Карплей – самозагнані в кут.

Цифрові технології та автомобільна індустрія стають з кожним роком дедалі ближче. І річ не лише в хайпі, який хочуть застосувати маркетологи автобрендів. Так, дуже модно заявляти про додавання ІІ, щоб резюмувати листування в месенджері, поки ви в дорозі або можливість відкрити авто при наближенні власника зі смартфоном.

Самі машини стають дедалі технологічнішими. Двигуни мають сотні датчиків, електронний блок управління враховує їх усі показання і вже має навантаження порівнянне з потужним комп’ютером. Даних вступників у режимі реального часу багато і потрібно негайно на все реагувати, адже від цього залежить безпека. Не дивно, що вже кілька років частина датчиків знову роблять аналоговими, фізично вибудовуючи взаємодії з системами автомобіля, щоб зняти навантаження на ЕБУ та керуючі плати.

Такий захід до теми про синхронізацію авто та смартфона видається зайвим, проте системи взаємодії водія з автомобілем теж частина експлуатації. Виведення зображення з камер, попередження про події на дорозі, датчики втоми – вся та інша інформація транслюється для водія. Через панель приладів та/або мультимедійну систему. Проте автомобільне виробництво – загалом досить інертне. Нові технології впроваджуються довго, а «вчорашні» фішки, якщо з’являться в наступному поколінні моделі.