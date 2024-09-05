ШІ-помічник Google Gemini скоро з’явиться в Android Auto05.09.24
Google може інтегрувати свого новітнього ШІ-помічника, Gemini, в Android Auto. В останній версії Android Auto v12.8.143544 було виявлено підказки, що вказують на цю можливість, включаючи значок Gemini.
Передбачається, що Gemini Live, найновіший цифровий помічник від Google, може стати доступним у Android Auto. Ця функція потребує передплати Google One AI Premium.
Інтеграція Gemini у Android Auto не потребуватиме додаткового обладнання, що дозволить користувачам скористатися можливостями AI-помічника без необхідності оновлювати свої пристрої.
Gemini являє собою нове покоління цифрових помічників від Google, розроблене для заміни функцій Google Assistant і має покращені можливості штучного інтелекту. Хоча функція ще знаходиться в стадії розробки, її впровадження в Андроїд Авто може поліпшити досвід користувача під час поїздок.
Нещодавно ми опублікували статтю в якій розповіли чому Андроїд Авто та Карплей – самозагнані в кут.
Цифрові технології та автомобільна індустрія стають з кожним роком дедалі ближче. І річ не лише в хайпі, який хочуть застосувати маркетологи автобрендів. Так, дуже модно заявляти про додавання ІІ, щоб резюмувати листування в месенджері, поки ви в дорозі або можливість відкрити авто при наближенні власника зі смартфоном.
Самі машини стають дедалі технологічнішими. Двигуни мають сотні датчиків, електронний блок управління враховує їх усі показання і вже має навантаження порівнянне з потужним комп’ютером. Даних вступників у режимі реального часу багато і потрібно негайно на все реагувати, адже від цього залежить безпека. Не дивно, що вже кілька років частина датчиків знову роблять аналоговими, фізично вибудовуючи взаємодії з системами автомобіля, щоб зняти навантаження на ЕБУ та керуючі плати.
Такий захід до теми про синхронізацію авто та смартфона видається зайвим, проте системи взаємодії водія з автомобілем теж частина експлуатації. Виведення зображення з камер, попередження про події на дорозі, датчики втоми – вся та інша інформація транслюється для водія. Через панель приладів та/або мультимедійну систему. Проте автомобільне виробництво – загалом досить інертне. Нові технології впроваджуються довго, а «вчорашні» фішки, якщо з’являться в наступному поколінні моделі.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Флагманський годинник Oppo Watch X отримав актуальні технології та датчики. Не підтримують сотні режимів занять спортом і дозволяють сплатити каву прямо під час прогулянки. Докладніше про годинник розповімо в цьому огляді
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
ШІ-помічник Google Gemini скоро з’явиться в Android Autoавтомобіль Андроід оновлення штучний інтелект
Інтеграція Gemini у Android Auto не потребуватиме додаткового обладнання, що дозволить користувачам скористатися можливостями AI-помічника без необхідності оновлювати свої пристрої.
Доступний смартфон Redmi 14C з MediaTek Helio G81 Ultra, 6,88″ дисплеєм 120 Гц оцінили в $130Redmi Xiaomi смартфон
Смартфон Redmi 14C оснащений акумулятором ємністю 5160 мАг, що підтримує швидке заряджання потужністю 18 Вт. На передній панелі пристрою розташований 6,88-дюймовий дисплей IPS LCD