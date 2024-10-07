Штучний інтелект Gemini керуватиме подіями в Google-календарі

Google активно розвиває свого голосового помічника Gemini, який тепер одержав інтеграцію з Google Календарем. Це дозволяє користувачам через команди @Google Calendar керувати подіями: створювати, редагувати та видаляти їх як на мобільних пристроях, так і у веб-версії. Користувачі можуть задавати назву, опис, місце та час для подій. Однак, поки редагування деяких деталей, таких як опис або місце, обмежене, але Google планує розширити ці можливості в майбутньому.

Ця інтеграція робить Gemini конкурентоспроможнішим на тлі інших цифрових помічників, таких як Siri або Alexa. Samsung також готує оновлену версію асистента Bixby з елементами ІІ, яка буде представлена ​​з One UI 7.0.

Google може інтегрувати свого найновішого ІІ-помічника, Gemini, в Android Auto. В останній версії Android Auto v12.8.143544 було виявлено підказки, що вказують на цю можливість, включаючи значок Gemini.

Передбачається, що Gemini Live, найновіший цифровий помічник від Google, може стати доступним у Android Auto. Ця функція потребує передплати Google One AI Premium.

Інтеграція Gemini у Android Auto не потребуватиме додаткового обладнання, що дозволить користувачам скористатися можливостями AI-помічника без необхідності оновлювати свої пристрої.

Gemini являє собою нове покоління цифрових помічників від Google, розроблене для заміни функцій Google Assistant і володіє покращеними можливостями штучного інтелекту. Хоча функція ще знаходиться в стадії розробки, її впровадження в Андроїд Авто може поліпшити досвід користувача під час поїздок.