Штучний інтелект Gemini керуватиме подіями в Google-календарі07.10.24
Google активно розвиває свого голосового помічника Gemini, який тепер одержав інтеграцію з Google Календарем. Це дозволяє користувачам через команди @Google Calendar керувати подіями: створювати, редагувати та видаляти їх як на мобільних пристроях, так і у веб-версії. Користувачі можуть задавати назву, опис, місце та час для подій. Однак, поки редагування деяких деталей, таких як опис або місце, обмежене, але Google планує розширити ці можливості в майбутньому.
Ця інтеграція робить Gemini конкурентоспроможнішим на тлі інших цифрових помічників, таких як Siri або Alexa. Samsung також готує оновлену версію асистента Bixby з елементами ІІ, яка буде представлена з One UI 7.0.
Google може інтегрувати свого найновішого ІІ-помічника, Gemini, в Android Auto. В останній версії Android Auto v12.8.143544 було виявлено підказки, що вказують на цю можливість, включаючи значок Gemini.
Передбачається, що Gemini Live, найновіший цифровий помічник від Google, може стати доступним у Android Auto. Ця функція потребує передплати Google One AI Premium.
Інтеграція Gemini у Android Auto не потребуватиме додаткового обладнання, що дозволить користувачам скористатися можливостями AI-помічника без необхідності оновлювати свої пристрої.
Gemini являє собою нове покоління цифрових помічників від Google, розроблене для заміни функцій Google Assistant і володіє покращеними можливостями штучного інтелекту. Хоча функція ще знаходиться в стадії розробки, її впровадження в Андроїд Авто може поліпшити досвід користувача під час поїздок.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Майже відразу після тесту двох павербанок Baseus на 20 000 мАг потужністю 20 Вт, ми отримали доступ до моделі 22 Вт. Відмінностей більше, ніж здається
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Штучний інтелект Gemini керуватиме подіями в Google-календаріGoogle штучний інтелект
ІІ від Google буде керувати подіями: створювати, редагувати та видаляти їх, як на мобільних пристроях, так і у веб-версії.
Покупці Acer Chromebook Plus безкоштовно отримають Gemini AI Premium і 2 ТБ на Google Drive на 1 рікAcer Chrome акція ноутбук
В рамках акції власники нових Acer Chromebook Plus отримують річний ІІ-абонемент Google Gemini Advanced та 2 ТБ дискового простору у Google Drive.