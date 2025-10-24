iPhone 17 Pro Max – премиум без компромиссов: купить Айфон с перспективой

Новый Айфон 17 Про Макс – это не просто обновление линейки гаджетов «яблочного» бренда, а буквально шаг в будущее мобильных технологий: мощный флагманский чип с новым нейронным ускорителем, встроенное хранилище до 2 ТБ, топовые объективы Fusion System, интеллектуальные функции и возможности на базе AI. Купить Айфон (https://stls.store/iphone-170/) – означает сделать ставку на технологии, которые будут актуальны и востребованы еще многие годы.

Обзор iPhone 17 Pro Max – премиальный стиль и широкие возможности

iPhone 17 Pro Max (https://stls.store/iphone-170/seriya:iphone-17-pro-max/) – не просто смартфон для повседневных задач. Этот гаджет представляет собой нечто большее: молниеносная скорость запуска системы и приложений, работа без лагов и зависаний, эффектная графика, потрясающая плавность анимаций и смены сцен, фото/видеосъемка профессионального качества, интеллектуальные фишки, еще и автономность отличная. Все это стало возможным благодаря продуманному оснащению и сбалансированной начинке:

Дисплей LTPO Super Retina XDR диагональю 6,9 дюймов.

Высокое разрешение – 2868х1320 пикселей.

Поддержка технологии ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

6-ядерный флагманский чип A19 Pro, построенный по 3-нм техпроцессу N3P.

6-ядерный графический процессор с нейронным ускорителем Neural Accelerator.

Встроенный аккумулятор емкостью 5088 мАч.

Проводная зарядка мощностью 40 Вт, беспроводная – 25 Вт.

Фронтальная камера 18 МП с опцией центрирование в кадре для фотографий.

Встроенная функция Dual Capture для съемки видео одновременно на фронтальную и основную камеры.

Основная камера Fusion System: 48 МП основная, 48 МП ультраширокоугольная, 48 МП телефото с трехмерным смещением матрицы.

Предустановленная операционная система iOS 26 с новым интерфейсом Liquid Glass, встроенным Apple Intelligence и возможностью обновления прошивки в дальнейшем.

Характеристики iPhone 17 Pro Max говорят о том, что этот гаджет не устареет завтра. Айфон 17 Про Макс – гарантия стабильности и производительности на годы вперед. Обзор Айфон показывает, что серия 17 Pro Max подходит для продвинутых пользователей и техноэнтузиастов, геймеров, профессиональных фотографов и видеографов, бизнес-пользователей.

Купить iPhone 17 Pro Max в Украине – выгодные цены в Stylus

На сайте STLS.store можно выбрать модель Айфон 2025 года выпуска с доставкой по Киеву и другим регионам Украины, включая Запорожье, Львов, Днепр, Винницу, Одессу.

В каталогах представлены разные конфигурации памяти: от 256 ГБ до 2 ТБ, чтобы каждый покупатель мог подобрать подходящий для себя вариант. Выбирайте новинку в стильном серебристо-белом цвете, элегантном темно-синем или привлекающем повышенное внимание оранжевом. Еще и фирменные аксессуары, которые купертиновцы разработали специально для этой серии смартфонов, не забудьте заказать:

Чехол из ткани TechWoven с красивым плетением и оригинальным текстурированным рисунком. Предложено пять вариантов расцветок – под любое настроение и под любой образ.

Удобный и практичный силиконовый чехол в шести вариантах цвета. Две точки крепления предусмотрены специально для возможности сочетания с ремешком.

Тот самый ремешок, который подходит для силиконового чехла. А интегрированные гибкие магниты со стальными механизмами скольжения позволяют выставить идеальную для комфортной посадки длину аксессуара.

Оригинальная техника с официальной гарантией от производителя и сервисным обслуживанием. Выгодные цены и удобные способы оплаты. Возможность приобретения товара в кредит или рассрочку – условия прозрачные, оформление быстрое, скрытые платежи отсутствуют.