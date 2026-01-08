Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК

Ежемесячный опрос Steam, посвящённый аппаратной конфигурации пользователей платформы за декабрь 2025 года, зафиксировал дальнейшее снижение доли процессоров Intel среди игроков. По итогам месяца этот показатель опустился до 55,47%. Подобная динамика наблюдается уже не первый год и постепенно позволяет AMD укреплять свои позиции в пользовательской базе сервиса.

Для сравнения, ещё в 2020 году процессоры Intel использовались более чем у 80% пользователей Steam. Однако в последующие годы компания начала терять долю рынка. В декабре 2025 года присутствие AMD выросло до 44,42%. Если учитывать только системы под управлением Windows, то за последний месяц прошлого года доля процессоров AMD увеличилась сразу на 4,66%. В сегменте Linux позиции AMD остаются ещё более прочными — на эту платформу приходится 71,93% всех пользователей с процессорами данного бренда.

NVIDIA продолжает удерживать доминирующее положение

На фоне успехов AMD в сегменте центральных процессоров ситуация на рынке видеокарт для компании остаётся значительно менее благоприятной. NVIDIA продолжает удерживать доминирующее положение среди пользователей Steam с долей 73,28%. AMD занимает 18,53%, а на видеокарты Intel приходится 7,81%. При этом NVIDIA остаётся самой дорогой компанией в мире, достигнув оценки в 5 триллионов долларов на фоне активного развития технологий искусственного интеллекта.

В списке самых распространённых видеокарт на платформе подавляющее большинство позиций по-прежнему принадлежит NVIDIA. Из десяти наиболее популярных моделей девять относятся к этому бренду. Лидером рейтинга остаётся GeForce RTX 3060, которой пользуются 6,53% игроков Steam. Единственным представителем AMD в этом перечне является Radeon Graphics.

Среди других параметров конфигураций пользователей лидирующую позицию по-прежнему занимает разрешение экрана 1920×1080, которое используют 53,68% игроков. На втором месте находится формат 2560×1440 с долей 21,77%. Также отмечается, что количество пользователей с 32 ГБ оперативной памяти практически сравнялось с числом систем, оснащённых 16 ГБ, — 39,07% и 40,14% соответственно. При этом не исключается, что в 2026 году ситуация может измениться на фоне возможного дефицита памяти на рынке.

Языки интерфейса в Steam

Отдельное внимание в декабрьском отчёте уделено языковым настройкам пользователей. Доля украинского языка достигла 0,99%, что на 0,27% больше по сравнению с ноябрём 2025 года. При сохранении текущей тенденции украинский язык может в дальнейшем обойти испанский. Наиболее распространёнными остаются английский с показателем 47,08%, упрощённый китайский — 22,12% и русский — 12,71%.