Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК   

Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК08.01.26
Ежемесячный опрос Steam, посвящённый аппаратной конфигурации пользователей платформы за декабрь 2025 года, зафиксировал дальнейшее снижение доли процессоров Intel среди игроков. По итогам месяца этот показатель опустился до 55,47%. Подобная динамика наблюдается уже не первый год и постепенно позволяет AMD укреплять свои позиции в пользовательской базе сервиса.
Для сравнения, ещё в 2020 году процессоры Intel использовались более чем у 80% пользователей Steam. Однако в последующие годы компания начала терять долю рынка. В декабре 2025 года присутствие AMD выросло до 44,42%. Если учитывать только системы под управлением Windows, то за последний месяц прошлого года доля процессоров AMD увеличилась сразу на 4,66%. В сегменте Linux позиции AMD остаются ещё более прочными — на эту платформу приходится 71,93% всех пользователей с процессорами данного бренда.
NVIDIA продолжает удерживать доминирующее положение
На фоне успехов AMD в сегменте центральных процессоров ситуация на рынке видеокарт для компании остаётся значительно менее благоприятной. NVIDIA продолжает удерживать доминирующее положение среди пользователей Steam с долей 73,28%. AMD занимает 18,53%, а на видеокарты Intel приходится 7,81%. При этом NVIDIA остаётся самой дорогой компанией в мире, достигнув оценки в 5 триллионов долларов на фоне активного развития технологий искусственного интеллекта.
В списке самых распространённых видеокарт на платформе подавляющее большинство позиций по-прежнему принадлежит NVIDIA. Из десяти наиболее популярных моделей девять относятся к этому бренду. Лидером рейтинга остаётся GeForce RTX 3060, которой пользуются 6,53% игроков Steam. Единственным представителем AMD в этом перечне является Radeon Graphics.
Среди других параметров конфигураций пользователей лидирующую позицию по-прежнему занимает разрешение экрана 1920×1080, которое используют 53,68% игроков. На втором месте находится формат 2560×1440 с долей 21,77%. Также отмечается, что количество пользователей с 32 ГБ оперативной памяти практически сравнялось с числом систем, оснащённых 16 ГБ, — 39,07% и 40,14% соответственно. При этом не исключается, что в 2026 году ситуация может измениться на фоне возможного дефицита памяти на рынке.
Языки интерфейса в Steam
Отдельное внимание в декабрьском отчёте уделено языковым настройкам пользователей. Доля украинского языка достигла 0,99%, что на 0,27% больше по сравнению с ноябрём 2025 года. При сохранении текущей тенденции украинский язык может в дальнейшем обойти испанский. Наиболее распространёнными остаются английский с показателем 47,08%, упрощённый китайский — 22,12% и русский — 12,71%.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК AMD Intel Steam
Ежемесячный опрос Steam, посвящённый аппаратной конфигурации пользователей платформы за декабрь 2025 года, зафиксировал дальнейшее снижение доли процессоров Intel
Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress Poco смартфон
Компания Poco официально представила новое поколение смартфонов линейки M — модели POCO M8 5G и POCO M8 Pro 5G. Из уже можно купить на Алиекспрес со скидками и возможностью выиграть подарки
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК
Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – самая мощная видеокарта серии
Продажи электрокаров падают — в США и вовсе на 30 %
GTA VI точно выйдет в 2026 году и будет стоить менее $100
Fender Mix – первые беспроводные наушники легендарного бренда
Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя
MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс
Garmin будет следить за питанием пользователя по фотографиям еды
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления