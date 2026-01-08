  

Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК

08.01.26

AMD Radeon RX 9070

 

Ежемесячный опрос Steam, посвящённый аппаратной конфигурации пользователей платформы за декабрь 2025 года, зафиксировал дальнейшее снижение доли процессоров Intel среди игроков. По итогам месяца этот показатель опустился до 55,47%. Подобная динамика наблюдается уже не первый год и постепенно позволяет AMD укреплять свои позиции в пользовательской базе сервиса.

 

Для сравнения, ещё в 2020 году процессоры Intel использовались более чем у 80% пользователей Steam. Однако в последующие годы компания начала терять долю рынка. В декабре 2025 года присутствие AMD выросло до 44,42%. Если учитывать только системы под управлением Windows, то за последний месяц прошлого года доля процессоров AMD увеличилась сразу на 4,66%. В сегменте Linux позиции AMD остаются ещё более прочными — на эту платформу приходится 71,93% всех пользователей с процессорами данного бренда.

 

NVIDIA продолжает удерживать доминирующее положение

 

На фоне успехов AMD в сегменте центральных процессоров ситуация на рынке видеокарт для компании остаётся значительно менее благоприятной. NVIDIA продолжает удерживать доминирующее положение среди пользователей Steam с долей 73,28%. AMD занимает 18,53%, а на видеокарты Intel приходится 7,81%. При этом NVIDIA остаётся самой дорогой компанией в мире, достигнув оценки в 5 триллионов долларов на фоне активного развития технологий искусственного интеллекта.

 

В списке самых распространённых видеокарт на платформе подавляющее большинство позиций по-прежнему принадлежит NVIDIA. Из десяти наиболее популярных моделей девять относятся к этому бренду. Лидером рейтинга остаётся GeForce RTX 3060, которой пользуются 6,53% игроков Steam. Единственным представителем AMD в этом перечне является Radeon Graphics.

 

Среди других параметров конфигураций пользователей лидирующую позицию по-прежнему занимает разрешение экрана 1920×1080, которое используют 53,68% игроков. На втором месте находится формат 2560×1440 с долей 21,77%. Также отмечается, что количество пользователей с 32 ГБ оперативной памяти практически сравнялось с числом систем, оснащённых 16 ГБ, — 39,07% и 40,14% соответственно. При этом не исключается, что в 2026 году ситуация может измениться на фоне возможного дефицита памяти на рынке.

 

Языки интерфейса в Steam

 

Отдельное внимание в декабрьском отчёте уделено языковым настройкам пользователей. Доля украинского языка достигла 0,99%, что на 0,27% больше по сравнению с ноябрём 2025 года. При сохранении текущей тенденции украинский язык может в дальнейшем обойти испанский. Наиболее распространёнными остаются английский с показателем 47,08%, упрощённый китайский — 22,12% и русский — 12,71%.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
736
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
47
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
08.01.26 | 13.09
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК   
AMD Radeon RX 9070

Ежемесячный опрос Steam, посвящённый аппаратной конфигурации пользователей платформы за декабрь 2025 года, зафиксировал дальнейшее снижение доли процессоров Intel

08.01.26 | 12.40
Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress  
POCO M8

Компания Poco официально представила новое поколение смартфонов линейки M — модели POCO M8 5G и POCO M8 Pro 5G. Из уже можно купить на Алиекспрес со скидками и возможностью выиграть подарки

08.01.26 | 13.09
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК
08.01.26 | 12.40
Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress
08.01.26 | 10.07
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – самая мощная видеокарта серии
08.01.26 | 08.08
Ноутбуки Acer на CES 2026: новые Intel Core Ultra Series 3 и Copilot+
08.01.26 | 06.58
Продажи электрокаров падают — в США и вовсе на 30 %
07.01.26 | 18.52
GTA VI точно выйдет в 2026 году и будет стоить менее $100
07.01.26 | 16.18
MSI анонсировала два геймерских Tandem QD-OLED-монитора с пятислойными панелями
07.01.26 | 13.40
Fender Mix – первые беспроводные наушники легендарного бренда
07.01.26 | 10.33
ASUS не будет выпускать смартфоны в 2026 году. Но мобильный бизнес не закрыт
07.01.26 | 07.01
Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя
06.01.26 | 18.29
Samsung Galaxy S26 будут стоить как Galaxy S25. Компания зафиксирует цену
06.01.26 | 15.46
MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс
06.01.26 | 12.35
Китайцы разработали электронную кожу которая позволит роботам чувствовать боль
06.01.26 | 09.51
Garmin будет следить за питанием пользователя по фотографиям еды
06.01.26 | 07.03
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления