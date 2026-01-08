Intel втрачає позиції у Steam. AMD вже в 45% ПК   

Intel втрачає позиції у Steam. AMD вже в 45% ПК08.01.26
Щомісячне опитування Steam, присвячене апаратній конфігурації користувачів платформи за грудень 2025 року, зафіксувало подальше зниження частки процесорів Intel серед гравців. За підсумками місяця цей показник опустився до 55,47%. Подібна динаміка спостерігається вже не перший рік і поступово дозволяє AMD зміцнювати свої позиції в базі користувача сервісу.
Для порівняння, ще 2020 року процесори Intel використовувалися більш ніж у 80% користувачів Steam. Однак у наступні роки компанія почала втрачати частку ринку. У грудні 2025 року присутність AMD зросла до 44,42%. Якщо враховувати лише системи під керуванням Windows, то за останній місяць минулого року частка процесорів AMD збільшилася одразу на 4,66%. У сегменті Linux позиції AMD залишаються ще міцнішими – на цю платформу припадає 71,93% усіх користувачів із процесорами цього бренду.
NVIDIA продовжує утримувати домінуюче положення
На тлі успіхів AMD у сегменті центральних процесорів ситуація на ринку відеокарт для компанії залишається значно менш сприятливою. NVIDIA продовжує утримувати домінуюче становище серед користувачів Steam із часткою 73,28%. AMD займає 18,53%, а відеокарти Intel припадає 7,81%. При цьому NVIDIA залишається найдорожчою компанією у світі, досягнувши оцінки у 5 трильйонів доларів на тлі активного розвитку технологій штучного інтелекту.
У списку найпоширеніших відеокарт на платформі переважна більшість позицій, як і раніше, належить NVIDIA. З десяти найпопулярніших моделей дев’ять відносяться до цього бренду. Лідером рейтингу залишається GeForce RTX 3060, якою користуються 6,53% гравців Steam. Єдиним представником AMD у цьому переліку є Radeon Graphics.
Серед інших параметрів конфігурацій користувачів лідируючу позицію, як і раніше, займає роздільна здатність екрану 1920×1080, який використовують 53,68% гравців. На другому місці знаходиться формат 2560 1440 з часткою 21,77%. Також зазначається, що кількість користувачів з 32 ГБ оперативної пам’яті практично зрівнялася з числом систем, оснащених 16 ГБ – 39,07% і 40,14% відповідно. При цьому не виключається, що у 2026 році ситуація може змінитись на тлі можливого дефіциту пам’яті на ринку.
Мови інтерфейсу в Steam
Окрема увага у грудневому звіті приділена мовним налаштуванням користувачів. Частка української мови досягла 0,99%, що на 0,27% більше у порівнянні з листопадом 2025 року. За збереження поточної тенденції українська мова може надалі обійти іспанську. Найбільш поширеними залишаються англійська з показником 47,08%, спрощена китайська – 22,12% і російська – 12,71%.
