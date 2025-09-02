Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства02.09.25
Компания Intel подтвердила получение 5,7 млрд долларов от правительства США в рамках соглашения, по которому Белый дом планирует приобрести 10% акций производителя микрочипов. Об этом сообщил финансовый директор корпорации Дэвид Зинсер на конференции для инвесторов, передаёт CNBC.
По его словам, Intel рассматривает возможность привлечения внешних инвесторов в подразделение foundry, занимающееся контрактным производством чипов для сторонних компаний. Этот бизнес считается стратегически важным для возвращения конкурентных позиций Intel на мировом рынке.
Несмотря на публикацию отчёта за второй квартал с результатами лучше прогнозов, акции компании снизились на 8%. Аналитики связывают это с опасениями вокруг перспектив foundry-направления, на которое возлагаются ключевые ожидания.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт отметила, что соглашение ещё уточняется и остаётся в стадии согласования. В то же время в корпоративном отчёте Intel предупреждает: сотрудничество с американскими властями может вызвать негативную реакцию со стороны инвесторов, сотрудников, клиентов, партнёров и иностранных правительств. Компания также не исключает риска судебных исков и усиления политического давления.
Таким образом, сделка, которая должна укрепить финансовое положение Intel, сопровождается неопределённостью и потенциальными репутационными издержками. Ранее стало известно, что SoftBank инвестирует 2 млрд долларов в Intel на фоне реструктуризации компании.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства Intel бизнес США
Intel подтвердила получение 5,7 млрд долларов от правительства США в рамках соглашения, по которому Белый дом планирует приобрести 10% акций
Системные требования Battlefield 6 — на удивление скромные игры комплектующие
Минимальные требования игры Battlefield 6 включают процессор уровня Intel Core i5-8400 либо AMD Ryzen 5 2600, видеокарту NVIDIA RTX 2060, AMD RX 5600 XT
Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства
Системные требования Battlefield 6 — на удивление скромные
Первые тесты Google Pixel 10 Pro XL: камеры и прочность
Что покажут на презентации next@Acer на IFA 2025
Eazeye Monitor 2.0 — LCD-дисплей с потреблением 7 Вт. Альтернатива E-Ink, правда, гораздо дороже
WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ
Marshall Bromley 750 — здоровенная Bluetooth-колонка весом 24 кг и с автономностью 40 часов
Xiaomi HyperOS 3 представлена: что нового и когда ждать обновление?
95 % случаев внедрения ИИ в бизнес-процессы — неудачные
Super Micro Keychain Gamer — мини игровая консоль размером с брелок
Смартфон HMD Fuse имеет встроенный режим защиты детей от вредного контента на базе ИИ