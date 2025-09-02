Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства

Компания Intel подтвердила получение 5,7 млрд долларов от правительства США в рамках соглашения, по которому Белый дом планирует приобрести 10% акций производителя микрочипов. Об этом сообщил финансовый директор корпорации Дэвид Зинсер на конференции для инвесторов, передаёт CNBC.

По его словам, Intel рассматривает возможность привлечения внешних инвесторов в подразделение foundry, занимающееся контрактным производством чипов для сторонних компаний. Этот бизнес считается стратегически важным для возвращения конкурентных позиций Intel на мировом рынке.

Несмотря на публикацию отчёта за второй квартал с результатами лучше прогнозов, акции компании снизились на 8%. Аналитики связывают это с опасениями вокруг перспектив foundry-направления, на которое возлагаются ключевые ожидания.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт отметила, что соглашение ещё уточняется и остаётся в стадии согласования. В то же время в корпоративном отчёте Intel предупреждает: сотрудничество с американскими властями может вызвать негативную реакцию со стороны инвесторов, сотрудников, клиентов, партнёров и иностранных правительств. Компания также не исключает риска судебных исков и усиления политического давления.

Таким образом, сделка, которая должна укрепить финансовое положение Intel, сопровождается неопределённостью и потенциальными репутационными издержками. Ранее стало известно, что SoftBank инвестирует 2 млрд долларов в Intel на фоне реструктуризации компании.