Intel отримала інвестиції $5,7 млрд від американського уряду

Компанія Intel підтвердила отримання 5,7 млрд доларів від уряду США в рамках угоди, за якою Білий дім планує придбати 10% акцій виробника мікрочіпів. Про це повідомив фінансовий директор корпорації Девід Зінсер на конференції для інвесторів, повідомляє CNBC.

За його словами, Intel розглядає можливість залучення зовнішніх інвесторів до підрозділу foundry, що займається контрактним виробництвом чипів для сторонніх компаній. Цей бізнес вважається стратегічно важливим повернення конкурентних позицій Intel на світовому ринку.

Незважаючи на публікацію звіту за другий квартал з результатами кращими за прогнози, акції компанії знизилися на 8%. Аналітики пов’язують це з побоюваннями навколо перспектив foundry-напрямку, на який покладаються ключові очікування.

Прес-секретар Білого дому Каролайн Левітт зазначила, що угода ще уточнюється та залишається на стадії узгодження. У той же час у корпоративному звіті Intel попереджає: співпраця з американською владою може спричинити негативну реакцію з боку інвесторів, співробітників, клієнтів, партнерів та іноземних урядів. Компанія також не виключає ризику судових позовів та посилення політичного тиску.

Таким чином, угода, яка має зміцнити фінансове становище Intel, супроводжується невизначеністю та потенційними репутаційними витратами. Раніше стало відомо, що SoftBank інвестує 2 млрд. доларів в Intel на тлі реструктуризації компанії.