    

IDC: Кризис памяти обвалит рынок смартфонов и исключит выпуск моделей за $100

05.03.26

Samsung Galaxy Fold7 test

 

Рост спроса на ресурсы для систем искусственного интеллекта спровоцировал дефицит оперативной памяти и скачок цен на компоненты. По прогнозу IDC, это приведёт к падению мировых поставок смартфонов на 12,9% уже в текущем году — крупнейшему годовому снижению более чем за десять лет.

 

Спустя несколько часов после публикации отчёта схожую оценку представила Counterpoint Research. Аналитики компании ожидают сокращения рынка на 12%.

 

Ранее IDC сообщала, что в 2025 году производители отгрузили 1,26 млрд устройств. В этом году объём может снизиться до 1,12 млрд.

 

Старший директор по исследованиям IDC Набила Попал назвала происходящее не краткосрочным спадом, а «структурной перезагрузкой» рынка, которая повлияет на долгосрочный объём адресуемого рынка (TAM), расстановку поставщиков и продуктовые линейки.

 

Смартфоны дешевле $100 становятся нерентабельными

 

По оценке IDC, средняя розничная цена смартфона вырастет на 14%. Рост стоимости компонентов может сделать выпуск моделей дешевле $100 экономически нецелесообразным.

 

Аналитики ожидают консолидацию отрасли: мелкие производители будут уходить с рынка, а бренды, ориентированные на бюджетный сегмент, столкнутся с резким сокращением поставок из-за ограниченного предложения памяти и снижения спроса при более высоких ценах.

 

Несмотря на падение объёмов, средняя цена продажи (ASP), по прогнозу IDC, вырастет на 14% — до рекордных $523.

 

Региональная динамика также будет отрицательной. Поставки на Ближнем Востоке и в Африке могут сократиться более чем на 20% год к году. В Китае ожидается падение на 10,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Японии) — на 13,1%. Стабилизацию цен на оперативную память IDC прогнозирует не раньше середины 2027 года.

 

Counterpoint отмечает, что премиальный сегмент окажется более устойчивым, тогда как модели дешевле $200 могут потерять до 20% объёма.

 

idc market smartphone decrease 2026

 

Производители уже корректируют стратегии

 

Главный аналитик IDC Ян Ван заявил, что влияние кризиса может продлиться до второй половины 2027 года — потребуется несколько кварталов для расширения производства памяти. Особенно быстро сокращается предложение LPDDR4, что сильнее бьёт по бюджетным устройствам.

 

По данным IDC, некоторые Android-производители уже повысили цены на 10–20% в январе 2026 года, а также сократили модельные ряды, отложили запуски и пересмотрели характеристики устройств.

 

О возможном подорожании смартфонов в 2026 году ранее предупреждал и сооснователь Nothing — Карл Пей. По его словам, брендам придётся либо повышать цены в отдельных случаях на 30% и более, либо ухудшать спецификации. Модель «больше характеристик за меньшие деньги» перестаёт быть устойчивой.

 

Рынок смещается к более дорогим и подержанным устройствам

 

IDC также ожидает роста сегмента подержанных смартфонов на фоне волатильности цен. В условиях подорожания новых моделей потребители будут чаще выбирать либо устройства вторичного рынка, либо более дорогие, но лучше оснащённые модели.

 

Аналитики сходятся во мнении, что кризис памяти меняет структуру рынка. Бюджетный сегмент может существенно сократиться, а конкуренция сместится от минимальной цены к балансу производительности, объёма памяти и стоимости. Если прогнозы подтвердятся, 2026–2027 годы станут переломными для индустрии смартфонов.


