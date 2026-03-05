IDC: Кризис памяти обвалит рынок смартфонов и исключит выпуск моделей за $100     

IDC: Кризис памяти обвалит рынок смартфонов и исключит выпуск моделей за $10005.03.26
Рост спроса на ресурсы для систем искусственного интеллекта спровоцировал дефицит оперативной памяти и скачок цен на компоненты. По прогнозу IDC, это приведёт к падению мировых поставок смартфонов на 12,9% уже в текущем году — крупнейшему годовому снижению более чем за десять лет.
Спустя несколько часов после публикации отчёта схожую оценку представила Counterpoint Research. Аналитики компании ожидают сокращения рынка на 12%.
Ранее IDC сообщала, что в 2025 году производители отгрузили 1,26 млрд устройств. В этом году объём может снизиться до 1,12 млрд.
Старший директор по исследованиям IDC Набила Попал назвала происходящее не краткосрочным спадом, а «структурной перезагрузкой» рынка, которая повлияет на долгосрочный объём адресуемого рынка (TAM), расстановку поставщиков и продуктовые линейки.
Смартфоны дешевле $100 становятся нерентабельными
По оценке IDC, средняя розничная цена смартфона вырастет на 14%. Рост стоимости компонентов может сделать выпуск моделей дешевле $100 экономически нецелесообразным.
Аналитики ожидают консолидацию отрасли: мелкие производители будут уходить с рынка, а бренды, ориентированные на бюджетный сегмент, столкнутся с резким сокращением поставок из-за ограниченного предложения памяти и снижения спроса при более высоких ценах.
Несмотря на падение объёмов, средняя цена продажи (ASP), по прогнозу IDC, вырастет на 14% — до рекордных $523.
Региональная динамика также будет отрицательной. Поставки на Ближнем Востоке и в Африке могут сократиться более чем на 20% год к году. В Китае ожидается падение на 10,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Японии) — на 13,1%. Стабилизацию цен на оперативную память IDC прогнозирует не раньше середины 2027 года.
Counterpoint отмечает, что премиальный сегмент окажется более устойчивым, тогда как модели дешевле $200 могут потерять до 20% объёма.
Производители уже корректируют стратегии
Главный аналитик IDC Ян Ван заявил, что влияние кризиса может продлиться до второй половины 2027 года — потребуется несколько кварталов для расширения производства памяти. Особенно быстро сокращается предложение LPDDR4, что сильнее бьёт по бюджетным устройствам.
По данным IDC, некоторые Android-производители уже повысили цены на 10–20% в январе 2026 года, а также сократили модельные ряды, отложили запуски и пересмотрели характеристики устройств.
О возможном подорожании смартфонов в 2026 году ранее предупреждал и сооснователь Nothing — Карл Пей. По его словам, брендам придётся либо повышать цены в отдельных случаях на 30% и более, либо ухудшать спецификации. Модель «больше характеристик за меньшие деньги» перестаёт быть устойчивой.
Рынок смещается к более дорогим и подержанным устройствам
IDC также ожидает роста сегмента подержанных смартфонов на фоне волатильности цен. В условиях подорожания новых моделей потребители будут чаще выбирать либо устройства вторичного рынка, либо более дорогие, но лучше оснащённые модели.
Аналитики сходятся во мнении, что кризис памяти меняет структуру рынка. Бюджетный сегмент может существенно сократиться, а конкуренция сместится от минимальной цены к балансу производительности, объёма памяти и стоимости. Если прогнозы подтвердятся, 2026–2027 годы станут переломными для индустрии смартфонов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
IDC: Кризис памяти обвалит рынок смартфонов и исключит выпуск моделей за $100 IDC бизнес оперативная память смартфон статистика
По данным IDC, некоторые Android-производители уже повысили цены на 10–20% в январе 2026 года, а также сократили модельные ряды
Украинская DeViro представила новый дрон-перехватчик SOKYRA DeViro SOKYRA дрон-перехватчик
Компания DeViro показала новый дрон-перехватчик SOKYRA, который развивает скорость до 240 км/ч и имеет радиус действия 45 км.
Украинская DeViro представила новый дрон-перехватчик SOKYRA
Представлен Apple MacBook Air 2026 на базе чипа M5 — вчетверо мощнее, с SSD на 512 ГБ
XGMI Z6X — проектор для просмотра кино на потолке
MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой
Представлены процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max — прирост быстродействия до 30%
Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру
Panasonic передает производство телевизоров китайцам из Skyworth