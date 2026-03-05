IDC: Криза пам’яті обвалить ринок смартфонів та унеможливить випуск моделей за $100

Зростання попиту на ресурси для систем штучного інтелекту спровокувало дефіцит оперативної пам’яті та стрибок цін на компоненти. За прогнозом IDC, це призведе до падіння світових поставок смартфонів на 12,9% вже в поточному році – найбільшому.

Через кілька годин після публікації звіту подібну оцінку представила Counterpoint Research. Аналітики компанії очікують на скорочення ринку на 12%.

Раніше IDC повідомляла, що у 2025 році виробники відвантажили 1,26 млрд пристроїв. Цього року обсяг може знизитись до 1,12 млрд.

Старший директор з досліджень IDC Набіла Попал назвала те, що відбувається, не короткостроковим спадом, а «структурним перезавантаженням» ринку, яке вплине на довгостроковий обсяг ринку, що адресується (TAM), розстановку постачальників і продуктові лінійки.

Смартфоны дешевле $100 становятся нерентабельными

За оцінкою IDC, середня роздрібна ціна смартфона зросте на 14%. Зростання вартості компонентів може зробити випуск моделей дешевше за $100 економічно недоцільним.

Аналітики очікують на консолідацію галузі: дрібні виробники будуть йти з ринку, а бренди, орієнтовані на бюджетний сегмент, зіткнуться з різким скороченням поставок через обмежену пропозицію пам’яті та зниження попиту за вищих цін.

Незважаючи на падіння обсягів, середня ціна продажу (ASP), за прогнозом IDC, зросте на 14% – до рекордних $523.

Регіональна динаміка також буде негативною. Постачання на Близькому Сході та в Африці можуть скоротитися більш ніж на 20% рік до року. У Китаї очікується падіння на 10,5%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (без Японії) – на 13,1%. Стабілізацію цін на оперативну пам’ять IDC прогнозує не раніше середини 2027 року.

Counterpoint зазначає, що преміальний сегмент виявиться більш стійким, тоді як моделі дешевше за $200 можуть втратити до 20% обсягу.

Виробники вже коригують стратегії

Головний аналітик IDC Ян Ван заявив, що вплив кризи може тривати до другої половини 2027 року — буде потрібно кілька кварталів для розширення виробництва пам’яті. Особливо швидко скорочується пропозиція LPDDR4, що сильніше б’є бюджетними пристроями.

За даними IDC, деякі Android-виробники вже підвищили ціни на 10–20% у січні 2026 року, а також скоротили модельні ряди, відклали запуски та переглянули характеристики пристроїв.

Про можливе подорожчання смартфонів у 2026 році раніше попереджав і співзасновник Nothing — Карл Пей. За його словами, брендам доведеться або підвищувати ціни в окремих випадках на 30% і більше або погіршувати специфікації. Модель “більше характеристик за менші гроші” перестає бути стійкою.

Ринок зміщується до більш дорогих та уживаних пристроїв

IDC також очікує зростання сегмента смартфонів на тлі волатильності цін. В умовах подорожчання нових моделей споживачі частіше вибиратимуть або пристрої вторинного ринку, або дорожчі, але краще оснащені моделі.

Аналітики сходяться на думці, що криза пам’яті змінює структуру ринку. Бюджетний сегмент може суттєво скоротитися, а конкуренція зміститься від мінімальної ціни до балансу продуктивності, обсягу пам’яті та вартості. Якщо прогнози підтвердяться, 2026-2027 роки стануть переломними для індустрії смартфонів.