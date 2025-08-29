Защита интеллектуальной собственности и персональных данных компании. Что предлагает GTB Technologies29.08.25
Data Loss Prevention (DLP) — технология, которая помогает компаниям предотвращать утечку конфиденциальной информации. Системы DLP отслеживают, какие данные используются и куда они передаются, и при необходимости блокируют несанкционированные действия. Такой подход позволяет защитить персональные данные, коммерческую тайну и другие важные сведения, а также соответствовать требованиям законодательства.
Где применяется DLP
- Банковская и финансовая сфера.
- Государственные учреждения.
- Медицинские организации.
- Промышленные предприятия и IT-компании.
Основные задачи DLP
- Обнаружение и классификация данных — определение, какие именно сведения являются чувствительными (например, персональные данные, финансовые документы, коммерческие тайны).
- Мониторинг использования — отслеживание действий сотрудников и систем с файлами: копирование, пересылка по почте, загрузка в облако, печать.
- Предотвращение утечек — блокировка несанкционированных действий (например, попытка отправить клиентскую базу на личную почту или загрузить её в Dropbox).
- Соответствие требованиям законодательства — выполнение норм по защите персональных данных (GDPR, HIPAA, ЗУ «О персональных данных» и др.).
GTB Technologies
GTB Technologies — компания, специализирующаяся на передовых решениях Data Loss Prevention (DLP). С 2004 года она удерживает лидерские позиции в защите данных, предлагая широкий спектр инструментов для предотвращения утечек конфиденциальной информации.
Главная платформа — GTB DLP Suite, которая объединяет интеллектуальное обнаружение, классификацию и контроль данных. Причем, как при обмене, так и при их сохранении. Решение распознаёт данные в документах созданных при помощи инструментов MS Office, в том числе и PDF , а также обычных изображениях. Поддерживается 75 языков.
Ключевые особенности платформы GTB DLP Suite
- Оптическое распознавание (OCR) — поддерживает обработку изображений и документов в самых разных форматах, включая PDF и файлы офисных приложений, и делает это максимально универсально.
- Цифровые отпечатки данных (Fingerprinting) — запатентованная технология, обеспечивающая эффективную защиту больших объёмов данных с минимальным числом хэшей. Это ключевое преимущество перед конкурентами, ограниченными 100 000 отпечатками или вынужденными обращаться к внешним системам для получения данных.
- Интеграция с облачными платформами — полная видимость и контроль над перемещением данных, включая блокировку несанкционированного доступа к Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и другим через API-интеграции.
- Система DRM/IRM — встроенное управление правами на уровне файлов, основанное на классификаторах DLP (без необходимости покупать сторонние решения).
- Управляемые услуги (Managed Service) — реализована месячная подписка, позволяющая клиентам использовать систему без долгосрочных обязательств. Благодаря простоте использования, многие клиенты отказываются от продолжения спустя 3–6 месяцев.
Преимущества для бизнеса и дистрибуция
- Точность и быстрота обнаружения — платформа сочетает OCR, цифровые отпечатки и SSL-дешифрацию, обеспечивая защиту интеллектуальной собственности, анализируя большие массивы данных и классифицируя их в реальном времени;
- Признание на рынке — GTB Technologies получила престижную награду от M&A Today как «Лучший провайдер решений DLP» 2025 года, что подтверждает её высокий уровень инноваций и эффективность;
- Компания iIT Distribution — авторизованный дистрибьютор GTB Technologies в Казахстане. Она предоставляет услуги по продвижению, проектированию и внедрению решений в Казахстане, а также Украине, Узбекистане и Грузии.
Заключение
GTB Technologies предлагает актуальные и надёжные DLP-решения, которые сочетают инновационные технологии распознавания, цифровых отпечатков и DRM/IRM. Для бизнеса это означает качественную защиту конфиденциальных данных, гибкость в управлении, отсутствие долгосрочных обязательств и надёжную поддержку от iIT Distribution.
