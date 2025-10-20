Google выпустила обновлённый генератор видео Veo 3.1

Google представила обновленные модели генератора видео Veo 3.1 и Veo 3.1 Fast, которые получили ряд улучшений в качестве изображения, звука и управления созданием контента.

Главной новацией стала поддержка реалистических диалогов и синхронизированных звуковых эффектов. По словам компании, Veo 3.1 создает более естественное звуковое сопровождение, а также обеспечивает лучшую согласованность персонажей в разных сценах – от мимики до движений и голоса. Для разработчиков добавлены расширенные кинематографические стили, позволяющие более точно контролировать визуальный стиль видео.

Еще одно важное изменение – возможность генерировать до трех референсных изображений персонажа, объекта или локации. Это помогает сохранять их целостность в разных эпизодах видео, что особенно полезно для серийных клипов или сюжетных роликов.

Google также представила функцию расширения сцены, позволяющую создавать видео дольше 30 секунд. Ранее этот предел был жестким. Теперь новые клипы могут продолжать предыдущие, генерируясь на основе последней секунды прошлого видео – это обеспечивает плавную визуальную непрерывность.

Кроме того, Veo 3.1 позволяет совершать переходы между двумя видео с учетом как изображения, так и звука, создавая единую сцену. Доступ к моделям Veo 3.1 и Veo 3.1 Fast можно получить через API Gemini в Google AI Studio и Vertex AI. При этом стоимость использования не изменилась по сравнению с Veo 3.

Для обычных пользователей обновленная модель доступна через Gemini и Flow, а версия Veo 3.1 Fast ориентирована на более быстрое и дешевле создание видео в формате 9:16 с разрешением 1080p – удобно для соцсетей и мобильных устройств.

Ранее Google уже интегрировала Veo 3 в YouTube Shorts, что позволило пользователям создавать короткие видео просто по текстовому описанию. Теперь благодаря Veo 3.1 этот процесс становится еще более реалистичным — с полноценным звуком, диалогами и визуальной динамикой, без необходимости съемок или монтажа.