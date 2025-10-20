Google випустила оновлений генератор відео Veo 3.1

Google представила оновлені моделі генератора відео Veo 3.1 і Veo 3.1 Fast, які отримали ряд покращень як зображення, звук і управління створенням контенту.

Головною новацією стала підтримка реалістичних діалогів та синхронізованих звукових ефектів. За словами компанії, Veo 3.1 створює більш природний звуковий супровід, а також забезпечує кращу узгодженість персонажів у різних сценах – від міміки до рухів та голосу. Для розробників додані розширені кінематографічні стилі, що дозволяють точніше контролювати візуальний стиль відео.

Ще одна важлива зміна – можливість генерувати до трьох референсних зображень персонажа, об’єкта чи локації. Це допомагає зберігати їхню цілісність у різних епізодах відео, що особливо корисно для серійних кліпів або сюжетних роликів.

Google також представила функцію розширення сцени, що дозволяє створювати відео довше 30 секунд. Раніше ця межа була жорсткою. Тепер нові кліпи можуть продовжувати попередні, генеруючись на основі останньої секунди минулого відео – це забезпечує плавну візуальну безперервність.

Крім того, Veo 3.1 дозволяє здійснювати переходи між двома відео з урахуванням як зображення, так і звуку, створюючи єдину сцену. Доступ до моделей Veo 3.1 та Veo 3.1 Fast можна отримати через API Gemini у Google AI Studio та Vertex AI. При цьому вартість використання не змінилася порівняно з Veo 3.

Для звичайних користувачів оновлена ​​модель доступна через Gemini та Flow, а версія Veo 3.1 Fast орієнтована на більш швидке та дешевше створення відео у форматі 9:16 з роздільною здатністю 1080p – зручно для соцмереж та мобільних пристроїв.

Раніше Google вже інтегрувала Veo 3 у YouTube Shorts, що дозволило користувачам створювати короткі відео просто за текстовим описом. Тепер завдяки Veo 3.1 цей процес стає ще більш реалістичним – з повноцінним звуком, діалогами та візуальною динамікою, без необхідності зйомок чи монтажу.