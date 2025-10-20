Google випустила оновлений генератор відео Veo 3.120.10.25
Google представила оновлені моделі генератора відео Veo 3.1 і Veo 3.1 Fast, які отримали ряд покращень як зображення, звук і управління створенням контенту.
Головною новацією стала підтримка реалістичних діалогів та синхронізованих звукових ефектів. За словами компанії, Veo 3.1 створює більш природний звуковий супровід, а також забезпечує кращу узгодженість персонажів у різних сценах – від міміки до рухів та голосу. Для розробників додані розширені кінематографічні стилі, що дозволяють точніше контролювати візуальний стиль відео.
Ще одна важлива зміна – можливість генерувати до трьох референсних зображень персонажа, об’єкта чи локації. Це допомагає зберігати їхню цілісність у різних епізодах відео, що особливо корисно для серійних кліпів або сюжетних роликів.
Google також представила функцію розширення сцени, що дозволяє створювати відео довше 30 секунд. Раніше ця межа була жорсткою. Тепер нові кліпи можуть продовжувати попередні, генеруючись на основі останньої секунди минулого відео – це забезпечує плавну візуальну безперервність.
Крім того, Veo 3.1 дозволяє здійснювати переходи між двома відео з урахуванням як зображення, так і звуку, створюючи єдину сцену. Доступ до моделей Veo 3.1 та Veo 3.1 Fast можна отримати через API Gemini у Google AI Studio та Vertex AI. При цьому вартість використання не змінилася порівняно з Veo 3.
Для звичайних користувачів оновлена модель доступна через Gemini та Flow, а версія Veo 3.1 Fast орієнтована на більш швидке та дешевше створення відео у форматі 9:16 з роздільною здатністю 1080p – зручно для соцмереж та мобільних пристроїв.
Раніше Google вже інтегрувала Veo 3 у YouTube Shorts, що дозволило користувачам створювати короткі відео просто за текстовим описом. Тепер завдяки Veo 3.1 цей процес стає ще більш реалістичним – з повноцінним звуком, діалогами та візуальною динамікою, без необхідності зйомок чи монтажу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Google випустила оновлений генератор відео Veo 3.1 Google відео штучний інтелект
Google представила оновлені моделі генератора відео Veo 3.1 та Veo 3.1 Fast, які отримали низку покращень у якості зображення, звуку та керуванні створенням контенту.
Дослідження: вже 52% текстів в інтернеті згенеровано штучним інтелектом Google інтернет штучний інтелект
За даними дослідження компанії Graphite, понад половина всього контенту в інтернеті зараз створює штучний інтелект. Про це повідомляє Notebookcheck.
Google випустила оновлений генератор відео Veo 3.1
Смартфон HIROH на Андроїд позбавлений сервісів Google
Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold спалахнув в тесті на міцність у JerryRigEverything
TP-Link вже протестувала перший прототип пристрою з Wi-Fi 8
Акції Xiaomi впали через смертельну ДТП за участю електрокара SU7
Безкоштовний VPN з’явився у браузері Mozilla Firefox
Відновити обліковий запис Google можна буде за допомогою друзів
Як вибрати якісні Python курси?
Нова гарнітура Apple Vision Pro отримала процесор M5 та ціну $3500
Toyota представила нову мультимедійну систему
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV