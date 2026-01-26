Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android

Google существенно меняет дизайн голосового поиска на Android и модернизирует его: компания обновляет устаревший интерфейс и добавляет элементы, связанные с ИИ-режимами. Редизайн затрагивает визуальную часть, навигацию и настройки голоса, однако пока доступен ограниченному кругу пользователей.

Голосовой поиск можно запустить с виджета на главном экране (в том числе в Pixel Launcher) или из любой строки поиска Google внутри приложения. Запрос обрабатывается сервисом Google Search с открытием стандартной страницы результатов, а ответ озвучивается вслух. Интерфейс с волной из четырёх точек существовал уже несколько лет.

Новый дизайн ИИ от Google на Android

Редизайн начинается с центрированной градиентной буквы «G», по бокам от которой расположены кнопка «Назад» и меню с тремя точками для перехода к настройкам голоса. Там можно выбрать языки, включить или отключить озвучивание результатов и выбрать голос: Cosmo, Neso, Terra или Cassini. Также обновлена тёмная тема.

Подсказка отображает надпись «Listening…» («Слушаю…») с той же иллюстрацией лица, что и раньше. Внизу показывается четырёхцветная дуга, заимствованная из AI Mode и Search Live, а над ней — расшифрованный текст запроса. Появилась и более крупная кнопка «Search a song» («Поиск песни»), которая открывает интерфейс поиска музыки с подсказкой «Play, Sing, Hum» («Включи, спой или напой»). Она заменяет прежнюю анимацию с глобусом. В правом верхнем углу доступен ярлык истории поиска песен.

Начало развёртывания этого обновления замечено в версиях 17.1 (стабильная) и 17.2 (бета) приложения Google для Android. Пока оно доступно не всем пользователям. Вероятно, следующим шагом Google станет обновление интерфейса текстового поиска. Напомним, что месяц назад компания намеренно заменила поиск Pixel Launcher на поиск из приложения Google — и это решение оказалось не самым удачным. Вместо быстрого и визуально современного поиска Pixel Launcher пользователи получили полноэкранный интерфейс приложения Google, который выглядит устаревшим и более ограниченным по функциональности, что снижает уникальность Pixel.

В итоге обновление голосового поиска в приложении Google для Android выглядит скорее косметическим шагом с акцентом на унификацию и ИИ-визуальные элементы. На фоне недавнего неудачного перехода Pixel Launcher на устаревший поиск из приложения Google этот редизайн продолжает стратегию обновления отдельных компонентов, но без системного переосмысления текстового поиска.