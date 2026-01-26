Google оновила інтерфейс помічника ШІ на Android

Google оновила інтерфейс помічника ШІ на Android26.01.26
Google суттєво змінює дизайн голосового пошуку на Android та модернізує його: компанія оновлює застарілий інтерфейс та додає елементи, пов’язані з ШІ-режимами. Редизайн зачіпає візуальну частину, навігацію та налаштування голосу, проте поки що доступний обмеженому колу користувачів.
Голосовий пошук можна запустити з віджету на головному екрані (у тому числі Pixel Launcher) або з будь-якого рядка пошуку Google всередині програми. Запит обробляється сервісом Google Search із відкриттям стандартної сторінки результатів, а відповідь озвучується вголос. Інтерфейс із хвилею з чотирьох точок існував уже кілька років.
Новий дизайн ІІ від Google на Android
Редизайн починається з центрованої градієнтної літери «G», з обох боків якої розташовані кнопка «Назад» і меню з трьома точками для переходу до налаштувань голосу. Там можна вибрати мови, увімкнути або вимкнути озвучення результатів та вибрати голос: Cosmo, Neso, Terra або Cassini. Також оновлено темну тему.
Підказка відображає напис «Listening…» («Слухаю…») з тією самою ілюстрацією особи, що раніше. Внизу з’являється чотириколірна дуга, запозичена з AI Mode і Search Live, а над нею — розшифрований текст запиту. З’явилася і більша кнопка “Search a song” (“Пошук пісні”), яка відкриває інтерфейс пошуку музики з підказкою “Play, Sing, Hum” (“Увімкни, заспівай або напій”). Вона замінює колишню анімацію із глобусом. У правому верхньому кутку доступний ярлик історії пошуку пісень.
Початок розгортання цього оновлення помічений у версіях 17.1 (стабільна) та 17.2 (бета) програми Google для Android. Поки що воно доступне не всім користувачам. Напевно, наступним кроком Google стане оновлення інтерфейсу текстового пошуку. Нагадаємо, що місяць тому компанія навмисно замінила пошук Pixel Launcher на пошук із програми Google – і це рішення виявилося не найвдалішим. Замість швидкого та візуально сучасного пошуку Pixel Launcher користувачі отримали повноекранний інтерфейс програми Google, який виглядає застарілим та більш обмеженим за функціональністю, що знижує унікальність Pixel.
У результаті оновлення голосового пошуку в додатку Google для Android виглядає скоріше косметичним кроком з акцентом на уніфікацію та ШІ-візуальні елементи. На тлі нещодавнього невдалого переходу Pixel Launcher на застарілий пошук з Google цей редизайн продовжує стратегію оновлення окремих компонентів, але без системного переосмислення текстового пошуку.
