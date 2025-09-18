Google говорит что ИИ делает поиск лучше и одновременно что открытый интернет стагнирует

Вице-президент Google по вопросам госдел и политики Маркхем Эриксон в беседе с The Verge заявил, что пользователи всё чаще выбирают функцию «Обзор от ИИ» вместо традиционных «фактических ответов».

По его словам, главная цель компании — поддерживать «здоровую экосистему», где будут сочетаться как резюме от ИИ, так и классическая выдача в формате «десяти синих ссылок». Эриксон отметил, что ссылки по-прежнему остаются важной частью поиска, однако предпочтения пользователей меняются, и Google должна учитывать этот сдвиг.

Заявления прозвучали на фоне иска от Penske Media Corporation, материнской компании Rolling Stone. Издатель утверждает, что «Обзор от ИИ» уменьшает посещаемость сайтов, что оказывает непосредственное влияние на доходы онлайн-СМИ.

В комментарии Эриксон ушел от деталей судебного процесса, но отметил, что Google стремится балансировать между новыми форматами поисковых ответов и традиционным перенаправлением пользователей на первоисточники.

Тем временем споры вокруг влияния ИИ на развитие веба продолжаются. В ходе одного из недавних судебных процессов Google признала, что «открытый веб находится в упадке», хотя ранее компания заявляла обратное.