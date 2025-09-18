Google каже що ШІ робить пошук кращим і одночасно що відкритий інтернет стагнує18.09.25
Віце-президент Google з питань держсправ і політики Маркхем Еріксон у бесіді з The Verge заявив, що користувачі все частіше вибирають функцію “Огляд від ІІ” замість традиційних “фактичних відповідей”.
За його словами, головна мета компанії — підтримувати «здорову екосистему», де поєднуватимуться як резюме від ШІ, так і класична видача у форматі «десяти синіх посилань». Еріксон зазначив, що посилання, як і раніше, залишаються важливою частиною пошуку, проте переваги користувачів змінюються, і Google повинна враховувати це зрушення.
Заяви пролунали на тлі позову від Penske Media Corporation, материнської компанії Rolling Stone. Видавець стверджує, що «Огляд від ІІ» зменшує відвідуваність сайтів, що безпосередньо впливає на доходи онлайн-ЗМІ.
У коментарі Еріксон уникнув деталей судового процесу, але зазначив, що Google прагне балансувати між новими форматами пошукових відповідей і традиційним перенаправленням користувачів на першоджерела.
Тим часом суперечки навколо впливу ШІ на розвиток Інтернету продовжуються. В ході одного з недавніх судових процесів Google визнала, що «відкритий веб занепадає», хоча раніше компанія заявляла протилежне.
