Google Docs теперь сможет зачитывать документ благодаря ИИ Gemini  

Google Docs теперь сможет зачитывать документ благодаря ИИ Gemini18.02.26
В веб-версии Google Docs появилась новая функция аудиорезюме, позволяющая прослушивать содержимое документов вместо чтения текста. Инструмент интегрирован с системой искусственного интеллекта Gemini и уже начал постепенно распространяться среди пользователей корпоративных и образовательных тарифов.
Прослушивание документов и кратких пересказов
Чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователю необходимо открыть веб-версию сервиса и перейти в раздел «Инструменты», где появился пункт «Аудио». Внутри него доступна функция прослушивания текущей вкладки, а в ближайшее время ожидается запуск режима прослушивания краткого содержания документа. После активации открывается встроенный аудиоплеер с временной шкалой, позволяющий перемещаться по записи и регулировать скорость воспроизведения в диапазоне от 0,5x до 2x. Также предусмотрен выбор голосов озвучивания с различными интонациями, включая нейтральный дикторский стиль и более выразительные варианты.
Система искусственного интеллекта формирует аудиопересказ документа, который может охватывать как отдельные страницы, так и сразу несколько вкладок. Как правило, такое изложение занимает несколько минут и подаётся в разговорной форме, что упрощает восприятие материала. Разработчики предполагают, что функция будет востребована при подготовке к совещаниям, быстром ознакомлении с отчётами и повторении заметок без необходимости читать весь текст.
Доступность и развитие функций Gemini
В ближайшие недели аудиорезюме в веб-версии документа станет доступным для подписчиков корпоративных и образовательных тарифов, включая пакеты Business и Enterprise, а также пользователей дополнительных AI-модулей для бизнеса и образования. Расширение функциональности происходит параллельно с внедрением новых возможностей системы Gemini в других сервисах компании Google.
Среди анонсированных нововведений — инструменты для экспорта диалогов из сторонних платформ искусственного интеллекта, а также обновлённый интерфейс работы с входящими письмами в Gmail, где пользователям предлагается обзор тем и задач на основе анализа содержимого. Кроме того, компания тестирует функцию прослушивания перевода в реальном времени через наушники и расширяет возможности голосового взаимодействия в Google Translate, добавляя туда инструменты Gemini и функции для изучения языков.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Logitech G выпустила новую игровую гарнитуру, предложившую хорошую эргономику, стабильное подключение и высокую автономность по вполне приемлемой цене. Расскажем о Logitech G G325 подробнее
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Google Docs теперь сможет зачитывать документ благодаря ИИ Gemini Google искусственный интеллект
В веб-версии Google Docs появилась новая функция аудиорезюме, позволяющая прослушивать содержимое документов вместо чтения текста
Китай запретил штурвал вместо руля. Тоже как у электрокаров Tesla Tesla блокировка Китай
Новые требования Китая создают серьёзные сложности для рулей, выполненных в форме штурвала. Стандарт предусматривает проведение ударных испытаний в десяти конкретных точках на ободе рулевого колеса
Google Docs теперь сможет зачитывать документ благодаря ИИ Gemini
Китай запретил штурвал вместо руля. Тоже как у электрокаров Tesla
Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook
Thermaltake TGM-V49CDQ — огромный ультраширокоформатный монитор с соотношением сторон 32:9
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц
Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа
Xiaomi Air Tag — новый Bluetooth-трекер за 18 евро
В Google Translate нашли режим чат бота с искусственным интеллектом
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну