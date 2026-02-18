Google Docs теперь сможет зачитывать документ благодаря ИИ Gemini

В веб-версии Google Docs появилась новая функция аудиорезюме, позволяющая прослушивать содержимое документов вместо чтения текста. Инструмент интегрирован с системой искусственного интеллекта Gemini и уже начал постепенно распространяться среди пользователей корпоративных и образовательных тарифов.

Прослушивание документов и кратких пересказов

Чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователю необходимо открыть веб-версию сервиса и перейти в раздел «Инструменты», где появился пункт «Аудио». Внутри него доступна функция прослушивания текущей вкладки, а в ближайшее время ожидается запуск режима прослушивания краткого содержания документа. После активации открывается встроенный аудиоплеер с временной шкалой, позволяющий перемещаться по записи и регулировать скорость воспроизведения в диапазоне от 0,5x до 2x. Также предусмотрен выбор голосов озвучивания с различными интонациями, включая нейтральный дикторский стиль и более выразительные варианты.

Система искусственного интеллекта формирует аудиопересказ документа, который может охватывать как отдельные страницы, так и сразу несколько вкладок. Как правило, такое изложение занимает несколько минут и подаётся в разговорной форме, что упрощает восприятие материала. Разработчики предполагают, что функция будет востребована при подготовке к совещаниям, быстром ознакомлении с отчётами и повторении заметок без необходимости читать весь текст.

Доступность и развитие функций Gemini

В ближайшие недели аудиорезюме в веб-версии документа станет доступным для подписчиков корпоративных и образовательных тарифов, включая пакеты Business и Enterprise, а также пользователей дополнительных AI-модулей для бизнеса и образования. Расширение функциональности происходит параллельно с внедрением новых возможностей системы Gemini в других сервисах компании Google.

Среди анонсированных нововведений — инструменты для экспорта диалогов из сторонних платформ искусственного интеллекта, а также обновлённый интерфейс работы с входящими письмами в Gmail, где пользователям предлагается обзор тем и задач на основе анализа содержимого. Кроме того, компания тестирует функцию прослушивания перевода в реальном времени через наушники и расширяет возможности голосового взаимодействия в Google Translate, добавляя туда инструменты Gemini и функции для изучения языков.