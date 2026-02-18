Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini

У веб-версії Google Docs з’явилася нова функція аудіорезюме, що дозволяє прослуховувати вміст тексту замість. Інструмент інтегрований із системою штучного інтелекту Gemini і вже почав поступово поширюватися серед користувачів корпоративних та освітніх тарифів.

Прослуховування документів та коротких переказів

Щоб скористатися новою можливістю, користувачу необхідно відкрити веб-версію сервісу та перейти до розділу “Інструменти”, де з’явився пункт “Аудіо”. У ньому доступна функція прослуховування поточної вкладки, а найближчим часом очікується запуск режиму прослуховування короткого змісту документа. Після активації відкривається вбудований аудіоплеєр з часовою шкалою, що дозволяє переміщатися за записом та регулювати швидкість відтворення в діапазоні від 0,5 до 2x. Також передбачено вибір голосів озвучування з різними інтонаціями, включаючи нейтральний дикторський стиль та виразніші варіанти.

Система штучного інтелекту формує аудіопереказ документа, який може охоплювати як окремі сторінки, так і кілька вкладок. Як правило, такий виклад займає кілька хвилин і подається у розмовній формі, що спрощує сприйняття матеріалу. Розробники припускають, що функція буде затребувана під час підготовки до нарад, швидкого ознайомлення зі звітами та повторення нотаток без необхідності читати весь текст.

Доступність та розвиток функцій Gemini

У найближчі тижні аудіорезюме у веб-версії документа стане доступним для передплатників корпоративних та освітніх тарифів, включаючи пакети Business та Enterprise, а також користувачів додаткових AI-модулів для бізнесу та освіти. Розширення функціональності відбувається паралельно з впровадженням нових можливостей системи Gemini в інших сервісах компанії Google.

Серед анонсованих нововведень — інструменти для експорту діалогів зі сторонніх платформ штучного інтелекту, а також оновлений інтерфейс роботи з вхідними листами в Google Translate