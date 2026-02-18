Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini  

Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini18.02.26
У веб-версії Google Docs з’явилася нова функція аудіорезюме, що дозволяє прослуховувати вміст тексту замість. Інструмент інтегрований із системою штучного інтелекту Gemini і вже почав поступово поширюватися серед користувачів корпоративних та освітніх тарифів.
Прослуховування документів та коротких переказів
Щоб скористатися новою можливістю, користувачу необхідно відкрити веб-версію сервісу та перейти до розділу “Інструменти”, де з’явився пункт “Аудіо”. У ньому доступна функція прослуховування поточної вкладки, а найближчим часом очікується запуск режиму прослуховування короткого змісту документа. Після активації відкривається вбудований аудіоплеєр з часовою шкалою, що дозволяє переміщатися за записом та регулювати швидкість відтворення в діапазоні від 0,5 до 2x. Також передбачено вибір голосів озвучування з різними інтонаціями, включаючи нейтральний дикторський стиль та виразніші варіанти.
Система штучного інтелекту формує аудіопереказ документа, який може охоплювати як окремі сторінки, так і кілька вкладок. Як правило, такий виклад займає кілька хвилин і подається у розмовній формі, що спрощує сприйняття матеріалу. Розробники припускають, що функція буде затребувана під час підготовки до нарад, швидкого ознайомлення зі звітами та повторення нотаток без необхідності читати весь текст.
Доступність та розвиток функцій Gemini
У найближчі тижні аудіорезюме у веб-версії документа стане доступним для передплатників корпоративних та освітніх тарифів, включаючи пакети Business та Enterprise, а також користувачів додаткових AI-модулів для бізнесу та освіти. Розширення функціональності відбувається паралельно з впровадженням нових можливостей системи Gemini в інших сервісах компанії Google.
Серед анонсованих нововведень — інструменти для експорту діалогів зі сторонніх платформ штучного інтелекту, а також оновлений інтерфейс роботи з вхідними листами в Google Translate
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini Google штучний інтелект
У веб-версії Google Docs з’явилася нова функція аудіорезюме, що дозволяє прослуховувати вміст документів замість читання тексту
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla Tesla блокування Китай
Нові вимоги Китаю створюють серйозні складнощі для кермів, виконаних у формі штурвалу. Стандарт передбачає проведення ударних випробувань у десяти конкретних точках на обід рульового колеса.
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla
Українські користувачі зможуть монетизувати сторінки з 5000+ передплатників у Facebook
Thermaltake TGM-V49CDQ – величезний ультра широкоформатний монітор із співвідношенням сторін 32:9
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон з батареєю на 8000 мАг та AMOLED-екраном 144 Гц
Як вимкнути ШІ у пошуку Google: інструкція для ПК, Android та iOS
Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа
Xiaomi Air Tag – новий Bluetooth-трекер за 18 євро
У Google Translate знайшли режим чат бота зі штучним інтелектом
Audi A6 e-tron 2026 і Q6 e-tron 2027 знову отримають кнопки на кермі, підтримку ChatGPT та обмін даними про вибоїни
NASA дозволить астронавтам взяти звичайні смартфони на Місяць