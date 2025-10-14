Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок14.10.25
Google работает над двумя важными улучшениями для Chrome, которые сделают браузер удобнее — особенно для тех, кто держит открытыми десятки вкладок или устал от навязчивых уведомлений. Обновления появятся как в настольных версиях Chrome, так и в мобильной версии для Android.
Оптимизация работы с вкладками
Ранее браузер Chrome при переключении на другую вкладку «замораживал» её, чтобы экономить ресурсы. Одновременно браузер очищал часть оперативной памяти (функция Memory Purge on Freeze).
Однако недавние тесты показали, что это только замедляет повторное открытие вкладок, поскольку странице приходится загружаться заново.
Теперь Google полностью отключает Memory Purge on Freeze по умолчанию.
- Замороженные вкладки останутся в памяти и будут восстанавливаться мгновенно, без перезагрузки.
- Chrome сможет «держать» больше вкладок одновременно, не перегружая процессор и оперативную память.
- Производительность системы при этом не снижается — об этом свидетельствуют тесты на Windows, macOS и Chromebook.
Это отличная новость для пользователей, которые привыкли держать открытыми десятки сайтов — теперь переключение между ними станет заметно быстрее и плавнее.
Chrome станет «тише»
Второе обновление касается уведомлений, которые часто раздражают при просмотре сайтов. Теперь Chrome будет автоматически отключать разрешения на уведомления для сайтов, с которыми пользователь почти не взаимодействует.
Эта функция расширяет систему Safety Check, которая уже управляет доступом к камере, микрофону и геолокации. По данным Google, менее 1% уведомлений получает реакцию пользователя, остальные лишь отвлекают и создают шум.
После обновления браузер:
- будет сам отменять разрешения на уведомления для неактивных сайтов;
- уведомит об этом пользователя;
- позволит вручную восстановить или отключить уведомления через раздел Safety Check.
Изменения не затронут веб-приложения, установленные на устройство. Google сообщает, что после тестов сайты, которые реже отправляют уведомления, наоборот, получают больше внимания и кликов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок Chrome Google браузер
Google сообщает, что после тестов сайты, которые реже отправляют уведомления, наоборот, получают больше внимания и кликов.
Circana: 63 % геймеров покупают 1-2 игры в год, 4% — более одной в месяц игры исследования статистика
По данным исследования Circana, треть пользователей вообще не приобрела ни одной игры в течение года, а 63% ограничиваются максимум двумя покупками.
Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок
Samsung Galaxy M17 оснащен AMOLED-дисплеем и камерой 50 Мпикс с оптической стабилизацией
Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ
Qualcomm купила компанию Arduino
Mercedes-Benz выпустила свои беспроводные наушники
HMD Touch 4G — гибридный телефон всего за $45
Установка Windows 11 без учетной записи Microsoft теперь невозможна
Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры
E-Ink электронная книга BOOX P6 Pro может звонить и фотографировать