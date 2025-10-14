Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок

Google работает над двумя важными улучшениями для Chrome, которые сделают браузер удобнее — особенно для тех, кто держит открытыми десятки вкладок или устал от навязчивых уведомлений. Обновления появятся как в настольных версиях Chrome, так и в мобильной версии для Android.

Оптимизация работы с вкладками

Ранее браузер Chrome при переключении на другую вкладку «замораживал» её, чтобы экономить ресурсы. Одновременно браузер очищал часть оперативной памяти (функция Memory Purge on Freeze).

Однако недавние тесты показали, что это только замедляет повторное открытие вкладок, поскольку странице приходится загружаться заново.

Теперь Google полностью отключает Memory Purge on Freeze по умолчанию.

Замороженные вкладки останутся в памяти и будут восстанавливаться мгновенно, без перезагрузки.

Chrome сможет «держать» больше вкладок одновременно, не перегружая процессор и оперативную память.

Производительность системы при этом не снижается — об этом свидетельствуют тесты на Windows, macOS и Chromebook.

Это отличная новость для пользователей, которые привыкли держать открытыми десятки сайтов — теперь переключение между ними станет заметно быстрее и плавнее.

Chrome станет «тише»

Второе обновление касается уведомлений, которые часто раздражают при просмотре сайтов. Теперь Chrome будет автоматически отключать разрешения на уведомления для сайтов, с которыми пользователь почти не взаимодействует.

Эта функция расширяет систему Safety Check, которая уже управляет доступом к камере, микрофону и геолокации. По данным Google, менее 1% уведомлений получает реакцию пользователя, остальные лишь отвлекают и создают шум.

После обновления браузер:

будет сам отменять разрешения на уведомления для неактивных сайтов;

уведомит об этом пользователя;

позволит вручную восстановить или отключить уведомления через раздел Safety Check.

Изменения не затронут веб-приложения, установленные на устройство. Google сообщает, что после тестов сайты, которые реже отправляют уведомления, наоборот, получают больше внимания и кликов.