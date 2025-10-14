Google Chrome показуватиме менше повідомлень сайтів і прискорить відкриття вкладок14.10.25
Google працює над двома важливими покращеннями для Chrome, які зроблять браузер зручнішим — особливо для тих, хто тримає відкритими десятки вкладок або втомився від нав’язливих повідомлень. Оновлення з’являться як у настільних версіях Chrome, так і в мобільній версії Android.
Оптимізація роботи з вкладками
Раніше браузер Chrome при перемиканні на іншу вкладку «заморожував» її, щоб заощаджувати ресурси. Одночасно браузер очищав частину оперативної пам’яті (функція Memory Purge on Freeze).
Однак нещодавні тести показали, що це лише уповільнює повторне відкриття вкладок, оскільки сторінці доводиться завантажуватись заново.
Тепер Google повністю відключає Memory Purge on Freeze за промовчанням.
- Заморожені вкладки залишаться в пам’яті та відновлюватимуться миттєво, без перезавантаження.
- Chrome зможе «тримати» більше вкладок одночасно, не перевантажуючи процесор і оперативну пам’ять.
- Продуктивність системи не знижується — про це свідчать тести на Windows, macOS і Chromebook.
Це чудова новина для користувачів, які звикли тримати відкритими десятки сайтів — тепер перемикання між ними стане помітно швидшим і плавнішим.
Chrome стане «тише»
Друге оновлення стосується повідомлень, які часто дратують під час перегляду сайтів. Тепер Chrome автоматично відключатиме дозволи на сповіщення для сайтів, з якими користувач майже не взаємодіє.
Ця функція розширює систему Safety Check, яка вже керує доступом до камери, мікрофону та геолокації. За даними Google, менше 1% повідомлень отримує реакцію користувача, решта лише відволікають і створюють шум.
Після оновлення браузер:
- саме скасовуватиме дозволи на повідомлення для неактивних сайтів;
- повідомить про це користувача;
- дозволить вручну відновити або вимкнути повідомлення через розділ Safety Check.
Зміни не торкнуться веб-програм, встановлених на пристрій. Google повідомляє, що після тестів сайти, які рідше відправляють повідомлення, навпаки, отримують більше уваги та кліків.
