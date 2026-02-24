Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после почти 40 лет работы

Руководитель подразделения Microsoft Gaming, в структуру которого входит бренд Xbox, Фил Спенсер объявил о своем уходе из Microsoft. Он работал в компании с 1988 года. Об изменениях в руководстве игрового направления сообщило издание The Verge. Вместе со Спенсером компанию покидает президент Xbox Сара Бонд.

Решение об уходе и переходный период

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил о кадровых перестановках во внутреннем обращении к сотрудникам. По его словам, Спенсер принял решение завершить карьеру еще в прошлом году. Наделла поблагодарил его за 38 лет работы в компании, отметив, что последние 12 лет были посвящены развитию игрового бизнеса.

До лета 2026 года Спенсер будет выполнять функции советника нового руководителя Microsoft Gaming, чтобы обеспечить поэтапную передачу полномочий и сохранить преемственность в управлении.

Новое руководство и стратегические ориентиры

Новым генеральным директором Microsoft Gaming назначена Аша Шарма, ранее возглавлявшая подразделение CoreAI, отвечающее за разработки в сфере искусственного интеллекта. Она уже работала в Microsoft, однако покинула компанию в 2013 году. В 2024 году Шарма вернулась после опыта работы в Meta и Instacart.

В обращении к сотрудникам Шарма обозначила основные направления своей работы на новой должности. Среди них — развитие качественного игрового контента, укрепление позиций Xbox на рынке и формирование долгосрочной стратегии для бренда. Она подчеркнула значимость консоли как основы экосистемы Xbox и заявила о намерении продолжить поддержку студий и партнеров.

Фил Спенсер начал карьеру в Microsoft в качестве стажера в 1988 году, работал над такими продуктами, как Encarta, Microsoft Money и Microsoft Works. В 2001 году он присоединился к команде Xbox, а в 2014-м возглавил игровое направление. Под его руководством состоялся запуск консолей Xbox Series X и Xbox Series S, активно развивался сервис Xbox Game Pass, а также были реализованы крупные сделки по приобретению Mojang, ZeniMax Media и Activision Blizzard.

В своем прощальном обращении Спенсер назвал годы работы в компании «эпической поездкой и привилегией всей жизни», отметив значимость пройденного пути для себя и команды.