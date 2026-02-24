Глава Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft після майже 40 років роботи  

Глава Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft після майже 40 років роботи24.02.26
Керівник підрозділу Microsoft Gaming, до структури якого входить бренд Xbox, Філ Спенсер оголосив про свій вихід із Microsoft. Він працював у компанії з 1988 року. Про зміни у керівництві ігрового спрямування повідомило видання The Verge. Разом із Спенсером компанію залишає президент Xbox Сара Бонд.
Рішення про звільнення та перехідний період
Генеральний директор Microsoft повідомив про кадрові перестановки у внутрішньому зверненні до співробітників. За його словами, Спенсер вирішив завершити кар’єру ще минулого року. Наделла подякував йому за 38 років роботи в компанії, зазначивши, що останні 12 років були присвячені розвитку ігрового бізнесу.
До літа 2026 року Спенсер виконуватиме функції радника нового керівника Microsoft Gaming, щоб забезпечити поетапну передачу повноважень та зберегти наступність в управлінні.
Новий посібник та стратегічні орієнтири
Новим генеральним директором Microsoft Gaming призначена Аша Шарма, раніше очолювала підрозділ CoreAI, що відповідає за розробки в сфері. Вона вже працювала в Microsoft, проте покинула компанію у 2013 році. У 2024 році Шарма повернулася після досвіду роботи в Meta та Instacart.
У зверненні до співробітників Шарма окреслила основні напрямки своєї роботи на новій посаді. Серед них розвиток якісного ігрового контенту, зміцнення позицій Xbox на ринку і формування довгострокової стратегії для бренду. Вона підкреслила значущість консолі як основи екосистеми Xbox та заявила про намір продовжити підтримку студій та партнерів.
Філ Спенсер почав кар’єру в Microsoft як стажист у 1988 році, працював над такими продуктами, як Encarta entity-underline inline cursor-pointer align-baseline”>Microsoft Money та whitespace 2001 року він приєднався до команди Xbox, а 2014-го очолив ігровий напрямок. Під його керівництвом відбувся запуск консолей Xbox Series X і Xbox Series S, активно розвивався сервіс Xbox Game Pass, а також були реалізовані великі операції з придбання class=”hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline”>ZeniMax Media і Activision Blizzard.
У своєму прощальному зверненні Спенсер назвав роки роботи в компанії «епічною поїздкою та привілеєм всього життя», наголосивши на значущості пройденого шляху для себе та команди.
