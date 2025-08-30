Ferrari получат автоматический тормоз чтобы уберечь сплиттеры бамперов

Даже опытные водители спортивных автомобилей не всегда могут точно оценить, насколько близко передний сплиттер находится к бордюру или искусственной неровности. В новой патентной заявке Ferrari предложено решение этой проблемы.

Современные сплиттеры становятся всё ниже и шире, обеспечивая эффективность на треке, но доставляя неудобства при городской эксплуатации. По этой причине многие производители применяют системы подъёма передней оси, позволяющие без повреждений преодолевать препятствия.

Ferrari рассматривает другой вариант — не поднимать автомобиль, а останавливать его в нужный момент. Согласно патентной документации, система анализирует высоту объекта перед машиной с помощью датчиков. Если существует риск контакта со сплиттером, водитель получает звуковое предупреждение. В случае игнорирования сигнала электроника самостоятельно задействует тормоза.

Особенностью решения является то, что расчёт скорости выполняется не по данным штатной электроники, а через измерение дистанции между двумя точками в реальном времени. В документах также упоминается возможность вывода уведомлений на мультимедийный экран или смартфон.

Аналогичные технологии уже применяются у Porsche и Chevrolet, где подъём подвески может работать в связке с GPS: автомобиль автоматически приподнимается в местах, где неровности встречаются чаще всего. Теоретически подобные подходы можно объединить. В то же время некоторые владельцы сознательно отказываются от подобных механизмов ради снижения массы машины, и в их случае автоматическое торможение могло бы стать альтернативой.

Пока речь идёт лишь о патенте, и остаётся вероятность, что технология так и останется в числе идей Ferrari, не добравшись до серийного производства.