Ferrari получат автоматический тормоз чтобы уберечь сплиттеры бамперов30.08.25
Даже опытные водители спортивных автомобилей не всегда могут точно оценить, насколько близко передний сплиттер находится к бордюру или искусственной неровности. В новой патентной заявке Ferrari предложено решение этой проблемы.
Современные сплиттеры становятся всё ниже и шире, обеспечивая эффективность на треке, но доставляя неудобства при городской эксплуатации. По этой причине многие производители применяют системы подъёма передней оси, позволяющие без повреждений преодолевать препятствия.
Ferrari рассматривает другой вариант — не поднимать автомобиль, а останавливать его в нужный момент. Согласно патентной документации, система анализирует высоту объекта перед машиной с помощью датчиков. Если существует риск контакта со сплиттером, водитель получает звуковое предупреждение. В случае игнорирования сигнала электроника самостоятельно задействует тормоза.
Особенностью решения является то, что расчёт скорости выполняется не по данным штатной электроники, а через измерение дистанции между двумя точками в реальном времени. В документах также упоминается возможность вывода уведомлений на мультимедийный экран или смартфон.
Аналогичные технологии уже применяются у Porsche и Chevrolet, где подъём подвески может работать в связке с GPS: автомобиль автоматически приподнимается в местах, где неровности встречаются чаще всего. Теоретически подобные подходы можно объединить. В то же время некоторые владельцы сознательно отказываются от подобных механизмов ради снижения массы машины, и в их случае автоматическое торможение могло бы стать альтернативой.
Пока речь идёт лишь о патенте, и остаётся вероятность, что технология так и останется в числе идей Ferrari, не добравшись до серийного производства.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Ferrari получат автоматический тормоз чтобы уберечь сплиттеры бамперов Ferrari
Особенностью решения Ferrari является то, что расчёт скорости выполняется не по данным штатной электроники, а через измерение дистанции между двумя точками в реальном времени
Смартфон HMD Fuse имеет встроенный режим защиты детей от вредного контента на базе ИИ HMD смартфон
HMD Fuse оснащён 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппаратная основа представлена процессором Snapdragon 4 Gen 2
Смартфон HMD Fuse имеет встроенный режим защиты детей от вредного контента на базе ИИ
Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года
Защита интеллектуальной собственности и персональных данных компании. Что предлагает GTB Technologies
Samsung Galaxy Event 2025 с Galaxy S25 FE и планшетами Tab S11 з AI состоится 4 сентября
Spotify добавила в приложение личные сообщения
17 смартфонов Oppo не получат Андроид 16
Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года
ОС Linux исполнилось 34 года