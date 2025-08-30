Ferrari отримають автоматичне гальмо щоб зберегти спліттери бамперів30.08.25
Навіть досвідчені водії спортивних автомобілів не завжди можуть точно оцінити, наскільки близько передній спліттер знаходиться до бордюру чи штучної нерівності. У новій патентній заявці Ferrari запропоновано вирішення цієї проблеми.
Сучасні спліттери стають все нижчими і ширшими, забезпечуючи ефективність на треку, але завдаючи незручностей при міській експлуатації. З цієї причини багато виробників застосовують системи підйому передньої осі, що дозволяють без ушкоджень долати перешкоди.
Ferrari розглядає інший варіант – не піднімати автомобіль, а зупиняти його у потрібний момент. Згідно з патентною документацією, система аналізує висоту об’єкта перед машиною за допомогою датчиків. Якщо існує ризик контакту зі спліттером, водій отримує звукове попередження. У разі ігнорування сигналу електроніка самостійно задіює гальма.
Особливістю рішення є те, що розрахунок швидкості виконується не за даними штатної електроніки, а через вимір дистанції між двома точками реального часу. У документах також згадується можливість виведення повідомлень на мультимедійний екран або смартфон.
Аналогічні технології вже застосовують у Porsche і Chevrolet, де підйом підвіски може працювати у зв’язці з GPS: автомобіль автоматично піднімається в місцях, де нерівності зустрічаються найчастіше. Теоретично такі підходи можна об’єднати. У той же час деякі власники свідомо відмовляються від подібних механізмів заради зниження маси машини, і в їхньому випадку автоматичне гальмування могло б стати альтернативою.
Поки йдеться лише про патент, і залишається ймовірність, що технологія так і залишиться серед ідей Ferrari, не діставшись серійного виробництва.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Ferrari отримають автоматичне гальмо щоб зберегти спліттери бамперів Ferrari
Особливістю рішення Ferrari є те, що розрахунок швидкості виконується не за даними штатної електроніки, а через вимір дистанції між двома точками реального часу
Смартфон HMD Fuse має режим захисту дітей від шкідливого контенту на базі ШІ HMD смартфон штучний інтелект
HMD Fuse оснащений 6,56-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц. Апаратна основа представлена процесором Snapdragon 4 Gen 2
Ferrari отримають автоматичне гальмо щоб зберегти спліттери бамперів
Анонс доступного смартфона Poco C85 із MediaTek Helio G81 Ultra, екраном 120 Гц та 33 Вт-зарядкою вже скоро
Google заблокує встановлення програм через apk з 2027 року
Samsung Galaxy Event 2025 з Galaxy S25 FE та планшетами Tab S11 з AI відбудеться 4 вересня
Spotify додала особисті повідомлення в додаток
Ці 17 смартфонів Oppo не отримають Андроїд 16
Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетний планшет із S Pen для навчання з ціною від €399
Apple представить iPhone 17 вже 9 вересня 2025 року
ОС Linux виповнилося 34 роки
Опубліковано вихідний код чат-бота xAI Grok 2.5