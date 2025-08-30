Ferrari отримають автоматичне гальмо щоб зберегти спліттери бамперів

Навіть досвідчені водії спортивних автомобілів не завжди можуть точно оцінити, наскільки близько передній спліттер знаходиться до бордюру чи штучної нерівності. У новій патентній заявці Ferrari запропоновано вирішення цієї проблеми.

Сучасні спліттери стають все нижчими і ширшими, забезпечуючи ефективність на треку, але завдаючи незручностей при міській експлуатації. З цієї причини багато виробників застосовують системи підйому передньої осі, що дозволяють без ушкоджень долати перешкоди.

Ferrari розглядає інший варіант – не піднімати автомобіль, а зупиняти його у потрібний момент. Згідно з патентною документацією, система аналізує висоту об’єкта перед машиною за допомогою датчиків. Якщо існує ризик контакту зі спліттером, водій отримує звукове попередження. У разі ігнорування сигналу електроніка самостійно задіює гальма.

Особливістю рішення є те, що розрахунок швидкості виконується не за даними штатної електроніки, а через вимір дистанції між двома точками реального часу. У документах також згадується можливість виведення повідомлень на мультимедійний екран або смартфон.

Аналогічні технології вже застосовують у Porsche і Chevrolet, де підйом підвіски може працювати у зв’язці з GPS: автомобіль автоматично піднімається в місцях, де нерівності зустрічаються найчастіше. Теоретично такі підходи можна об’єднати. У той же час деякі власники свідомо відмовляються від подібних механізмів заради зниження маси машини, і в їхньому випадку автоматичне гальмування могло б стати альтернативою.

Поки йдеться лише про патент, і залишається ймовірність, що технологія так і залишиться серед ідей Ferrari, не діставшись серійного виробництва.