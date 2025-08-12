Ethereum снова подбирается к рекордной стоимости12.08.25
Ethereum, который после перехода на механизм консенсуса Proof-of-Stake и внедрения обновления Pectra некоторые поспешили списать, демонстрирует заметный рост. За последнюю неделю курс ETH поднялся на 17,25% и достиг $4 275,67. Это приближает стоимость к историческому максимуму 2021 года – $4 875.
8 августа сеть зафиксировала новый рекорд предложения: в обращении находилось более 121 млн. ETH. Для сравнения, в августе 2022 года показатель составил 120 млн., и почти три года понадобилось, чтобы добавить еще миллион монет.
Ежедневно создается около 2500–3000 ETH, и темп эмиссии остается стабильным. Часть монет выводится из обращения через стейкинг, когда пользователи блокируют активы для участия в подтверждении трансакций и получении вознаграждения. Это ограничивает доступное для торговли предложение и сдерживает инфляцию.
Всего с начала существования создано 157 182 039 ETH. На динамику цены влияют не только объемы эмиссии, но и активность крупных инвесторов, ныне активно накапливающих токены. В то же время, их продажи способны спровоцировать резкое снижение котировок.
На прошлой неделе из спотовых ETH-ETF было выведено 94 тыс. ETH – первый чистый отток за три месяца. Это произошло после того, как цена превысила отметку в $4 000, и часть крупных игроков начала фиксировать прибыль после длительного периода стабильных вливаний в эти фонды.
