Ethereum знову підбирається до рекордної вартості12.08.25
Ethereum, який після переходу на механізм консенсусу Proof-of-Stake та впровадження оновлення Pectra дехто поспішив списати, демонструє помітне зростання. За останній тиждень курс ETH піднявся на 17,25% і сягнув $4 275,67. Це наближає вартість до історичного максимуму 2021 року – $4875.
8 серпня мережа зафіксувала новий рекорд пропозиції: у зверненні перебувало понад 121 млн. ETH. Для порівняння, у серпні 2022 року показник становив 120 млн., і майже три роки знадобилося, щоб додати ще мільйон монет.
Щодня створюється близько 2500–3000 ETH, і темп емісії залишається стабільним. Частина монет виводиться з обігу через стейкінг, коли користувачі блокують активи для участі у підтвердженні трансакцій та одержанні винагороди. Це обмежує доступну для торгівлі пропозицію та стримує інфляцію.
Усього з початку існування створено 157182039 ETH. На динаміку ціни впливають не тільки обсяги емісії, а й активність великих інвесторів, які нині активно накопичують токени. У той же час, їх продаж здатний спровокувати різке зниження котирувань.
Минулого тижня із спотових ETH-ETF було виведено 94 тис. ETH – перший чистий відтік за три місяці. Це сталося після того, як ціна перевищила позначку $4 000, і частина великих гравців почала фіксувати прибуток після тривалого періоду стабільних вливань до цих фондів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Ethereum знову підбирається до рекордної вартості криптовалюта
За останній тиждень курс ETH піднявся на 17,25% і сягнув $4 275,67. Це наближає вартість до історичного максимуму 2021 року – $4875.
IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів IDC планшет статистика
За даними IDC у другому кварталі 2025 року глобальні постачання планшетів досягли 38,3 млн. одиниць, що на 13,1% більше, ніж роком раніше.
Ethereum знову підбирається до рекордної вартості
IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів
WhatsApp отримає чати для користувачів без облікового запису
TP-Link BE3600 – портативний роутер з Wi-Fi 7 та вбудованим VPN
LG випустила 27-дюймову OLED панель із частотою 540-720 Гц
ASUS V500 Mini Tower – універсальний та недорогий десктоп
OpenAI запустила нову версію ШІ чат-бота GPT-5: що нового?
iFixit: ремонт смартфона Samsung Galaxy Flip7 оцінили на трійку
ВПС США закуплять Tesla Cybertruck для використання як мішені
Google додала в Gemini режим оповідача
Дрони XAiDEN поєднуються в рої по 100 штук з управлінням ШІ
Rogbid M2 – перший у світі смарт-годинник з корпусом з вольфраму
Neuralink розпочала перші клінічні випробування в Європі