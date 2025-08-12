Ethereum знову підбирається до рекордної вартості

Ethereum, який після переходу на механізм консенсусу Proof-of-Stake та впровадження оновлення Pectra дехто поспішив списати, демонструє помітне зростання. За останній тиждень курс ETH піднявся на 17,25% і сягнув $4 275,67. Це наближає вартість до історичного максимуму 2021 року – $4875.

8 серпня мережа зафіксувала новий рекорд пропозиції: у зверненні перебувало понад 121 млн. ETH. Для порівняння, у серпні 2022 року показник становив 120 млн., і майже три роки знадобилося, щоб додати ще мільйон монет.

Щодня створюється близько 2500–3000 ETH, і темп емісії залишається стабільним. Частина монет виводиться з обігу через стейкінг, коли користувачі блокують активи для участі у підтвердженні трансакцій та одержанні винагороди. Це обмежує доступну для торгівлі пропозицію та стримує інфляцію.

Усього з початку існування створено 157182039 ETH. На динаміку ціни впливають не тільки обсяги емісії, а й активність великих інвесторів, які нині активно накопичують токени. У той же час, їх продаж здатний спровокувати різке зниження котирувань.

Минулого тижня із спотових ETH-ETF було виведено 94 тис. ETH – перший чистий відтік за три місяці. Це сталося після того, як ціна перевищила позначку $4 000, і частина великих гравців почала фіксувати прибуток після тривалого періоду стабільних вливань до цих фондів.