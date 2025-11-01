Еще не поздно: топ-зарядных станций для дома во время блекаутов

Домашняя зарядная станция сочетает в себе ряд особенностей, делающих ее удобным решением для повседневного использования при отсутствии света. Она работает почти бесшумно, не нуждается в топливе и считается безопасной в бытовых условиях. Самосборные конструкции, конечно, будут дешевле, но и гарантий по их работоспособности никто не даст. тем более нужно продумать все моменты – от типа аккумуляторов до их зарядки для восстановления. Зарядка же станции в виде готовых решений возможна от стандартной розетки с напряжением 220 вольт или с помощью солнечных панелей. Мощные модели станций, предназначенные для домашнего использования, способны обеспечить энергией большинство бытовых приборов. Не говоря уже о смартфонах, ноутбуках, планшетах и ​​светодиодных светильниках. Но при необходимости можно брать и более доступный вариант, исключенный для портативных устройств.

Которые бывают зарядные станции

Сегодня на рынке портативных зарядных станций заметное лидерство удерживают бренды EcoFlow и Bluetti. В то же время, как и в любом технологическом сегменте, рядом с флагманами существуют и более доступные модели. Это марки Allpowers, Jackery, CTECHi или Zendure.

При выборе зарядной станции основное внимание советуют уделять показателю мощности. По этому параметру все подобные устройства обычно делятся на три условные группы: маломощные – с диапазоном от 200 до 800 Вт, модели среднего класса – до 2 кВт, а также высокомощные станции, превышающие 5 кВт. Как правило конкурентные решения в каждом из классов мощности в большинстве своем аналогичны, хотя и могут иметь свои особенности. В частности, зарядные станции на Rozetka.

Bluetti AC70P 864Wh 1000W

Это решение рассчитано на обеспечение энергией большинства бытовых устройств. Модель оснащена аккумулятором емкостью 864 Втч и обеспечивает постоянную выходную мощность 1000 Вт, чего достаточно для питания таких приборов, как электрические грили, фени, чайники и другая техника.

Bluetti AC70P поддерживает несколько способов зарядки — от бытовой розетки переменного тока, автомобильного зарядного устройства на 12 В, солнечных панелей или внешнего генератора. Благодаря режиму быстрой зарядки мощностью 850 Вт станция восстанавливает уровень энергии с нуля до 80% примерно за 45 минут. Во время работы уровень шума не превышает 45 децибел, а в режиме бесшумной зарядки устройство становится почти незаметным.

Среди основных технических параметров модели: емкость аккумулятора 864 Вт·час, четыре выходных порта, две розетки на 220 В, два порта USB-A (5 В/2,4 А) и два порта USB-C (5/9/12/1). Вес устройства составляет 10,7 кг. Вход из солнечных батарей мощностью 500 Вт (12–58 В, 10 А) позволяет заряжать станцию ​​от панелей Bluetti или совместимых альтернативных моделей с разъемами MC4. Конкретную эту станцию ​​как раз можно найти в соответствующем разделе Розетка.

+ небольшой размер и вес

+ достаточно для небольших по времени блекаутов

+ достаточно для небольшой квартиры

- недостаточно для подключения устройств с совокупной мощностью более 4А

Anker 757 PowerHouse 1500W

Устройство относится к доступным решениям среди устройств подобного класса и отличается номинальной мощностью 1500 Вт и пиковой — 3000 Вт. К станции можно подключать персональные компьютеры, небольшие холодильники, микроволновки или котлы.

Электростанция демонстрирует хорошую автономность. В среднем она может обеспечить работу холодильника, системы поилок для животных, зарядных устройств в течение шести-восьми часов. В сочетании с телевизором или ноутбуком продолжительность работы составляет около четырех часов.

Anker 757 PowerHouse может функционировать как источник бесперебойного питания, автоматически переключаясь с сетевого на автономное питание за 20 миллисекунд.

Модель оборудована разнообразными интерфейсами: двумя розетками переменного тока 230 В, двумя портами Type-C на 60 и 100 Вт, четырьмя USB Type-A по 12 Вт, четырьмя выходами DC и автомобильной розеткой. Аккумулятор имеет литий-железо-фосфатное химическое основание с емкостью 1229 Вт·ч и рассчитан примерно на 3000 циклов зарядки. Пополнение энергии от электросети занимает полтора часа, от солнечных панелей около трех с половиной, а от автомобильного порта примерно 13,8 часа.

Говоря о габаритах, Anker 757 PowerHouse нельзя назвать особо компактным устройством: его размеры составляют 46,3×28,8×23,7 см, а вес — почти 20 кг. В конструкции предусмотрены ручки для транспортировки, однако из-за своих размеров модель скорее подходит для полустационарного использования.

+ большой набор вариантов подключений (розетки/порты)

- немобильность – большой размер и вес

EcoFlow DELTA Max 2000 560000mAh 2016Wh 2400W

Модель занимает заметное место среди портативных электростанций благодаря сочетанию высокой мощности и возможности расширения энергоресурса. Устройство имеет базовую емкость 2016 Втч, которую можно увеличить до 6048 Втчас с помощью дополнительных батарейных модулей.

Конструкция модели базируется на модульном принципе. Все провода имеют медное основание и покрыты полимерным изоляционным шаром, который повышает термостойкость и уровень безопасности. Корпус изготовлен из жаростойких материалов, а для удобства транспортировки предусмотрены усиленная ручка и нескользящая резиновая основа, что предотвращает случайное смещение во время работы.

Устройство обеспечивает номинальную мощность 2400 Вт и оснащено несколькими выходами — двумя портами USB Type-C, двумя USB Type-A и автомобильным прикуривателем. DELTA Max поддерживает двойные зарядные сценарии: от переменного тока в сочетании с интеллектуальным генератором, от сети вместе с солнечными панелями или с помощью генератора в связке с солнечной батареей. Полное восстановление заряда от стандартной розетки 220 В занимает примерно 2 часа.

В системе предусмотрено интеллектуальное управление батареей (BMS), которое автоматически контролирует параметры напряжения, тока и температуры. Это обеспечивает стабильную работу устройства и предотвращает перегрев или другие технические нештатные ситуации.

Модель поддерживает подключение через Wi-Fi, что позволяет пользователям дистанционно отслеживать состояние станции и настраивать режимы ее работы. Через мобильный пример EcoFlow можно контролировать энергопотребление, просматривать статистику и изменять параметры питания в соответствии с конкретными потребностями, что делает процесс управления более гибким и удобным.

+ достаточно для подключения электрооборудования квартиры и дома

+ управление устройством по WiFi

- немобильность – большой размер и вес

Сравнение основных характеристик:

Параметр Bluetti AC70P Anker 757 PowerHouse EcoFlow DELTA Max 2000 Ёмкость 864 Wh 1229 Wh 2016 Wh Мощность 1000 W (пик 2000) 1500 W 2400 W (пик ~4600) Тип батареи LiFePO₄ LiFePO₄ Li-ion (NCM) Циклы (до 80%) 3000+ 3000+ ~800 Вес 10.7 кг 19.9 кг ≈22 кг Быстрая зарядка до 80% ≈1 ч до 80% ≈1 ч до 80% ≈1 ч Розетки AC 2 × 230 V 6 × 230 V 4 × 230 V USB / DC порты 2×USB-C, 2×USB-A, 12V, Qi 2×USB-C, 4×USB-A, 12V 2×USB-C, 4×USB-A, 12V