Ще не пізно: топ-зарядних станцій для дому під час блекаутів

Домашня зарядна станція поєднує в собі ряд особливостей, що роблять її зручним рішенням для повсякденного використання за відсутності світла. Вона працює майже безшумно, не потребує палива та вважається безпечною в побутових умовах. Самозбірні конструкції, звичайно, будуть дешевшими, але й гарантій щодо їх працездатності ніхто не дасть. тим більше потрібно продумати всі моменти – від типу акумуляторів до їх заряджання для відновлення. А зарядка станції у вигляді готових рішень можлива від стандартної розетки з напругою 220 вольт або за допомогою сонячних панелей. Потужні моделі станцій призначені для домашнього використання здатні забезпечити енергією більшість побутових приладів. Не кажучи вже про смартфони, ноутбуки, планшети і світлодіодні світильники. Але за необхідності можна брати і доступніший варіант, виключений для портативних пристроїв.

Які бувають зарядні станції

Сьогодні на ринку портативних зарядних станцій помітне лідерство утримують бренди EcoFlow та Bluetti. У той же час, як і в будь-якому технологічному сегменті, поряд із флагманами існують і доступніші моделі. Це марки Allpowers, Jackery, CTECHi чи Zendure.

При виборі зарядної станції основну увагу радять приділяти показнику потужності. За цим параметром усі подібні пристрої зазвичай поділяються на три умовні групи: малопотужні – з діапазоном від 200 до 800 Вт, моделі середнього класу – до 2 кВт, а також високопотужні станції, що перевищують 5 кВт. Як правило конкурентні рішення в кожному з класів потужності здебільшого аналогічні, хоч і можуть мати свої особливості. Зокрема, зарядні станції на Rozetka зарядні станції на Rozetka.

Bluetti AC70P 864Wh 1000W

Це рішення розраховане на забезпечення енергією більшості побутових пристроїв. Модель оснащена акумулятором ємністю 864 Втч та забезпечує постійну вихідну потужність 1000 Вт, чого достатньо для живлення таких приладів, як електричні грилі, фені, чайники та інша техніка.

Bluetti AC70P підтримує кілька способів заряджання – від побутової розетки змінного струму, автомобільного зарядного пристрою на 12 В, сонячних панелей або зовнішнього генератора. Завдяки режиму швидкого заряджання потужністю 850 Вт станція відновлює рівень енергії з нуля до 80% приблизно за 45 хвилин. Під час роботи рівень шуму не перевищує 45 децибелів, а в режимі безшумної зарядки пристрій стає майже непомітним.

Серед основних технічних параметрів моделі: ємність акумулятора 864 Вт·год, чотири вихідні порти, дві розетки на 220 В, два порти USB-A (5 В/2,4 А) і два порти USB-C (5/9/12/1). Вага пристрою складає 10,7 кг. Вхід із сонячних батарей потужністю 500 Вт (12–58 В, 10 А) дозволяє заряджати станцію від панелей Bluetti або сумісних альтернативних моделей із роз’ємами MC4. Конкретну цю станцію якраз можна знайти у відповідному розділі Розетка.

+ невеликий розмір та вага

+ достатньо для невеликих по часу блекаутів

+ достатньо для невеликої квартири

- недостатньо для підключення пристроїв з совокупною потужністю більше 4А

Anker 757 PowerHouse 1500W

Пристрій відноситься до доступних рішень серед пристроїв подібного класу і відрізняється номінальною потужністю 1500 Вт і пікової – 3000 Вт. До станції можна підключати персональні комп’ютери, невеликі холодильники, мікрохвильові печі або котли.

Електростанція демонструє хорошу автономність. У середньому вона може забезпечити роботу холодильника, системи напувалок для тварин, зарядних пристроїв протягом шести-восьми годин. У поєднанні з телевізором або ноутбуком тривалість роботи складає близько чотирьох годин.

Anker 757 PowerHouse може функціонувати як джерело безперебійного живлення, автоматично перемикаючись з мережевого на автономне живлення за 20 мілісекунд.

Модель обладнана різноманітними інтерфейсами: двома розетками змінного струму 230 В, двома портами Type-C на 60 та 100 Вт, чотирма USB Type-A по 12 Вт, чотирма виходами DC та автомобільною розеткою. Акумулятор має літій-залізо-фосфатну хімічну основу з ємністю 1229 Вт·год і розрахований приблизно на 3000 циклів заряджання. Поповнення енергії від електромережі займає півтори години від сонячних панелей близько трьох з половиною, а від автомобільного порту приблизно 13,8 години.

Говорячи про габарити, Anker 757 PowerHouse не можна назвати особливо компактним пристроєм: його розміри становлять 46,3×28,8×23,7 см, а вага – майже 20 кг. У конструкції передбачені ручки для транспортування, проте через свої розміри модель скоріше підходить для напівстаціонарного використання.

+ великий набір варіантів підключень (розетки/порти)

- немобільність – великий розмір та вага

EcoFlow DELTA Max 2000 560000mAh 2016Wh 2400W

Модель займає помітне місце серед портативних електростанцій завдяки поєднанню високої потужності та можливості розширення енергоресурсу. Пристрій має базову ємність 2016 Втч, яку можна збільшити до 6048 Втч за допомогою додаткових модулів батареї.

Конструкція моделі базується на модульному принципі. Всі дроти мають мідну основу та покриті полімерною ізоляційною кулею, яка підвищує термостійкість та рівень безпеки. Корпус виготовлений із жаростійких матеріалів, а для зручності транспортування передбачені посилена ручка та нековзна гумова основа, що запобігає випадковому зміщенню під час роботи.

Пристрій забезпечує номінальну потужність 2400 Вт і оснащений кількома виходами – двома портами USB Type-C, двома USB Type-A та автомобільним прикурювачем. DELTA Max підтримує подвійні зарядні сценарії: від змінного струму в поєднанні з інтелектуальним генератором, від мережі разом із сонячними панелями або за допомогою генератора у зв’язці із сонячною батареєю. Повне відновлення заряду від стандартної розетки 220 В займає приблизно 2 години.

У системі передбачено інтелектуальне управління батареєю (BMS), яке автоматично контролює параметри напруги, струму та температури. Це забезпечує стабільну роботу пристрою та запобігає перегріву або іншим технічно нештатним ситуаціям.

Модель підтримує підключення через Wi-Fi, що дозволяє користувачам дистанційно відстежувати стан станції та налаштовувати режими її роботи. Через мобільний приклад EcoFlow можна контролювати енергоспоживання, переглядати статистику та змінювати параметри живлення відповідно до конкретних потреб, що робить процес керування більш гнучким та зручним.

+ достатньо для підключення електрообладнання квартири та дому

+ керування пристроєм по WiFi

- немобільність – великий розмір та вага

Порівняння основних характеристик:

Параметр Bluetti AC70P Anker 757 PowerHouse EcoFlow DELTA Max 2000 Ємність 864 Wh 1229 Wh 2016 Wh Потужність 1000 W (пік 2000) 1500 W 2400 W (пік ~4600) Тип батареї LiFePO₄ LiFePO₄ Li-ion (NCM) Цикли (до 80%) 3000+ 3000+ ~800 Вага 10.7 кг 19.9 кг ≈22 кг Швидка зарядка до 80% ≈1 год до 80% ≈1 год до 80% ≈1 год Розетки AC 2 × 230 V 6 × 230 V 4 × 230 V USB / DC порти 2×USB-C, 2×USB-A, 12V, Qi 2×USB-C, 4×USB-A, 12V 2×USB-C, 4×USB-A, 12V