ЕС утвердила требования к портам USB Type-C

Еврокомиссия утвердила новый регламент, устанавливающий обязательное требование: большинство зарядных устройств мощностью до 100 Вт должны будут оснащаться портом USB Type-C. Документ, опубликованный в журнале ЕС, вступит в силу в полном объеме с декабря 2028 года.

Под действие обновленных норм подпадают внешние блоки питания для беспроводных зарядок, универсальные зарядные устройства, а также оборудование типа модемов, роутеров и игровых консолей. В перечень также вошли блоки питания для мониторов и консолей, если они работают через отдельный внешний преобразователь, а не подключаются напрямую к сети. На таких устройствах обязательно будут размещать логотип Common Charger — отметку, свидетельствующую о совместимости с разными гаджетами.

Требования ЕС к USB Type-C

Регламент требует, чтобы универсальные блоки питания имели защиту от перенапряжения, чтобы соответствовать стандартам для телеком-оборудования. В Еврокомиссии уверены, что новые правила помогут снизить потребление электроэнергии, сократить объемы электронных отходов и повысить совместимость доступных на рынке зарядных устройств. По оценкам специалистов, внедрение норм может обеспечить до 0,7 ТВтч экономии электроэнергии ежегодно до 2035 года.

Ранее ЕС уже принял решение о едином стандарте для зарядных портов смартфонов и других гаджетов. С конца 2024 года все новые продаваемые в Евросоюзе устройства должны иметь USB Type-C. С 2026 года требование распространится и на ноутбуки. В приоритете — уменьшение количества отходов, вызванных постоянной заменой кабелей и зарядок при переходе на новые модели техники.

Отдельно в документе перечислены другие категории устройств, для которых стандарт USB-C также станет обязательным. Речь идет о планшетах, электронных книгах, портативных игровых консолях, цифровых камерах, наушниках и гарнитурах, беспроводных колонках, а также клавиатурах и мышах.