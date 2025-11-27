ЄС затвердив вимоги до портів USB Type-C

Єврокомісія затвердила новий регламент, що встановлює обов’язкову вимогу: більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мають оснащуватися портом USB Type-C. Документ, опублікований у журналі ЄС, набуде чинності у повному обсязі з грудня 2028 року.

Під дію оновлених норм підпадають зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, універсальні зарядні пристрої, а також обладнання типу модемів, роутерів та ігрових консолей. До переліку також увійшли блоки живлення для моніторів та консолей, якщо вони працюють через окремий зовнішній перетворювач, а не безпосередньо підключаються до мережі. На таких пристроях обов’язково розміщуватимуть логотип Common Charger – позначку, що свідчить про сумісність із різними гаджетами.

Вимоги ЄС до USB Type-C

Регламент вимагає, щоб універсальні блоки живлення мали захист від перенапруги, щоб відповідати стандартам телеком-обладнання. У Єврокомісії впевнені, що нові правила допоможуть знизити споживання електроенергії, скоротити обсяги електронних відходів та підвищити сумісність доступних на ринку зарядних пристроїв. За оцінками фахівців, запровадження норм може забезпечити до 0,7 ТВтч економії електроенергії щорічно до 2035 року.

Раніше ЄС уже ухвалив рішення про єдиний стандарт для зарядних портів смартфонів та інших гаджетів. З кінця 2024 року все нові пристрої, що продаються в Євросоюзі, повинні мати USB Type-C. З 2026 року вимога пошириться і ноутбуки. У пріоритеті – зменшення кількості відходів, викликаних постійною заміною кабелів та зарядок під час переходу на нові моделі техніки.

Окремо в документі наведено інші категорії пристроїв, для яких стандарт USB-C також стане обов’язковим. Йдеться про планшети, електронні книги, портативні ігрові консолі, цифрові камери, навушники і гарнітури, бездротові колонки, а також клавіатури та миші.