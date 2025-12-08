ЕС оштрафовал социальную сеть X на €120 миллионов  

ЕС оштрафовал социальную сеть X на €120 миллионов08.12.25
Европейский союз оштрафовал платформу X, принадлежащую Илону Маску, на 120 миллионов евро за «вводящий в заблуждение дизайн» синих галочек, отмечающих подтверждённые аккаунты. Это первый случай, когда соцсеть, ранее известная как Twitter, получает штраф в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщает The Verge.
Ранее Еврокомиссия обвиняла платформу в нарушении требований прозрачности, ограничении доступа исследователей к данным сервиса и введении пользователей в заблуждение платной системой подтверждения аккаунтов. После покупки Twitter Маск сделал синие отметки платными, что позволило любому желающему получить статус подтверждённого профиля. В итоге поиск настоящих, официальных аккаунтов стал существенно сложнее.
В новом сообщении Еврокомиссия подчеркивает, что DSA не обязывает платформы проверять и подтверждать пользователей, однако одновременно прямо запрещает создавать ложное впечатление, будто аккаунты прошли верификацию.
Хенна Вирккунен, руководитель технологического направления Евросоюза, заявила, что обман пользователей с помощью визуальных обозначений, недостаток прозрачности в рекламе и ограничение доступа исследователей не должны присутствовать в онлайн-среде ЕС. Вирккунен подчеркнула, что DSA предназначен для защиты прав пользователей, обеспечения возможности для исследователей отслеживать потенциальные угрозы и восстановления доверия к цифровым сервисам. По ее словам, решение о невыполнении требований показывает, что X несёт ответственность за подрыв разработанных правил.
За нарушение положений DSA Евросоюз имеет право накладывать штрафы до шести процентов от глобальной годовой выручки компании. В случае с X, которую Маска приобрела в октября 2022 года за 44 миллиарда долларов, а позже передала своей второй компании xAI за 33 миллиарда, максимальный возможный размер штрафа пока не уточняется.
Платформа может оспорить решение Еврокомиссии, и Маск уже заявлял, что намерен это сделать, если X признают виновной в нарушении норм ЕС. В течение шестидесяти дней компания должна сообщить Евросоюзу, какие шаги планирует предпринять для устранения «вводящего в заблуждение» использование синих меток. Через девяносто дней она должна представить решения по вторым замечаниям регулятора. При невыполнении этих требований X может столкнуться с дополнительными штрафами.
