ЄС оштрафував соціальну мережу X на €120 мільйонів

Європейський союз оштрафував платформу X, що належить Ілону Маску, на 120 мільйонів євро за «дизайн, що вводить в оману» синіх галочок, що відзначають підтверджені акаунти. Це перший випадок, коли соцмережа, яка раніше відома як Twitter, отримує штраф у рамках Закону про цифрові послуги (DSA). Про це повідомляє The Verge.

Раніше Єврокомісія звинувачувала платформу в порушенні вимог прозорості, обмеження доступу дослідників до даних сервісу та введення користувачів в оману платною системою підтвердження облікових записів. Після покупки Twitter Маск зробив сині позначки платними, що дозволило будь-кому охочому отримати статус підтвердженого профілю. У результаті пошук справжніх, офіційних акаунтів став значно складнішим.

У новому повідомленні Єврокомісія наголошує, що DSA не зобов’язує платформи перевіряти та підтверджувати користувачів, однак одночасно прямо забороняє створювати хибне враження, ніби облікові записи пройшли верифікацію.

Хенна Віркунен, керівник технологічного напряму Євросоюзу, заявила, що обман користувачів за допомогою візуальних позначень, брак прозорості в рекламі та обмеження доступу дослідників не повинні бути присутніми в онлайн-середовищі ЄС. Віркунен підкреслила, що DSA призначений для захисту прав користувачів, забезпечення можливості для дослідників відстежувати потенційні загрози та відновлення довіри до цифрових сервісів. За її словами, рішення про невиконання вимог свідчить, що X несе відповідальність за підрив розроблених правил.

За порушення положень DSA Євросоюз має право накладати штрафи до шести відсотків від глобального річного виторгу компанії. У випадку з X, яку Маска придбала у жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів, а пізніше передала своїй другій компанії xAI за 33 мільярди, максимальний можливий розмір штрафу поки що не уточнюється.

Платформа може оскаржити рішення Єврокомісії, і Маск уже заявляв, що має намір це зробити, якщо X визнають винною у порушенні норм ЄС. Протягом шістдесяти днів компанія повинна повідомити Євросоюз, які кроки планує зробити для усунення використання синіх міток, що «вводить в оману». Через дев’яносто днів вона має подати рішення щодо інших зауважень регулятора. У разі невиконання цих вимог X може зіткнутися з додатковими штрафами.