Энтузиасты нашли способ как использовать YouTube в качестве облачного хранилища для любых файлов

22.02.26

YouTube minecraft

 

На платформе GitHub появился проект, предлагающий способ сохранять файлы на YouTube в виде видеороликов без потери данных. Разработка под названием yt-media-storage фактически превращает видеохостинг в хранилище, используя особенности обработки и загрузки контента на сервис.

 

Кодирование файлов в видеопоток без потерь

 

Суть решения заключается в преобразовании произвольных файлов в видеопоток формата FFV1 без потерь, упакованный в контейнеры MKV. После этого полученные ролики можно загружать на YouTube как обычное видео. При необходимости данные извлекаются обратно и восстанавливаются в исходный файл без изменений. Таким образом автор проекта предлагает использовать бесплатную и формально неограниченную загрузку видео как альтернативу традиционным облачным сервисам хранения.

 

Инструмент разработал пользователь GitHub под ником PulseBeat02. Проект распространяется в виде приложения с интерфейсом командной строки, а также графической оболочки, предназначенной для кодирования и извлечения данных. В его основе лежит многоуровневая архитектура резервирования, призванная повысить устойчивость хранения. Для исправления возможных искажений, возникающих при обработке видео на стороне YouTube, используются fountain-коды Wirehair, позволяющие восстанавливать утраченные фрагменты.

 

Перед преобразованием файл разбивается на части, которые проходят кодирование с применением Wirehair, после чего встраиваются в видеокадры на этапе формирования ролика. При декодировании система извлекает пакеты из видео и собирает исходный файл. Дополнительно реализовано шифрование с помощью библиотеки libsodium и алгоритма XChaCha20-Poly1305, что обеспечивает защиту данных до момента загрузки на платформу.

 

Процесс кодирования осуществляется в разрешении 4K 3840×2160 при частоте 30 кадров в секунду. Разработчик предусмотрел механизмы избыточности, рассчитанные на особенности видеоконвейера YouTube. Кодек FFV1 относится к форматам внутрикодрового сжатия без потерь и, в отличие от таких решений, как HEVC, не удаляет часть информации ради уменьшения размера файла. Это позволяет сохранить каждый бит исходных данных и затем полностью восстановить файл.

 

Технические требования и способы использования

 

Проект поддерживает несколько вариантов взаимодействия. Пользователям доступен интерфейс командной строки и графическое приложение. Через терминал можно запускать кодирование с помощью команд, тогда как графическая версия позволяет работать в более привычной среде и поддерживает пакетную обработку — несколько файлов можно поставить в очередь для последовательного преобразования.

 

Для сборки необходимы CMake версии 3.22, компилятор с поддержкой стандарта C++23, FFmpeg, libsodium, OpenMP и Qt6 с модулями Core и Widgets. Если предполагается использование кодировщика FFV1 в контейнере mp4, требуется FFmpeg версии 8 или новее. Пользователю также нужно уметь компилировать проект из исходного кода на C++23. В то же время автор предоставляет готовые артефакты сборки для CLI и GUI через CI/CD-конвейер.

 

Несмотря на техническую проработку, проект уже вызвал обсуждение правовых аспектов его применения. На площадке Hacker News участники дискуссии обратили внимание на возможное нарушение условий использования YouTube и риски блокировки учетных записей. В правилах сервиса прямо указано, что платформа предназначена для просмотра и обмена видеоматериалами, а не для работы в качестве универсального облачного хранилища файлов.

 

По данным репозитория на GitHub, проект собрал несколько сотен отметок «звезда», десятки форков и ряд коммитов в основной ветке, что свидетельствует о внимании со стороны сообщества и продолжающейся разработке. Вместе с тем в комментариях звучат опасения, что применение подобного подхода может привести к санкциям со стороны платформы. Один из участников обсуждения отметил, что пользователи в подобных случаях скорее задаются вопросом о времени возможной блокировки, чем о самой вероятности такого исхода.


