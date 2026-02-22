Ентузіасти знайшли спосіб використання YouTube як хмарного сховища для будь-яких файлів

На платформі GitHub з’явився проект, що пропонує спосіб зберігати файли на YouTube у вигляді відео без втрати даних. Розробка під назвою yt-media-storage фактично перетворює відеохостинг на сховище, використовуючи особливості обробки та завантаження контенту на сервіс.

Кодування файлів у відеопотік без втрат

Суть рішення полягає у перетворенні довільних файлів у відеопотік формату FFV1 без втрат, упакований у контейнери MKV. Після цього отримані ролики можна завантажувати на YouTube як звичайне відео. За потреби дані витягуються назад і відновлюються у вихідний файл без змін. Таким чином автор проекту пропонує використовувати безкоштовне та формально необмежену завантаження відео як альтернативу традиційним хмарним сервісам зберігання.

Інструмент розробив користувач GitHub під ніком PulseBeat02. Проект поширюється як додаток з інтерфейсом командного рядка, а також графічної оболонки, призначеної для кодування та вилучення даних. У основі лежить багаторівнева архітектура резервування, покликана підвищити стійкість зберігання. Для виправлення можливих спотворень, що виникають під час обробки відео на стороні YouTube, використовуються fountain-коди Wirehair, що дозволяють відновлювати втрачені фрагменти.

Перед перетворенням файл розбивається на частини, які проходять кодування із застосуванням Wirehair, після чого вбудовуються у відеокадри на етапі формування ролика. При декодуванні система витягує пакети з відео та збирає вихідний файл. Додатково реалізовано шифрування за допомогою бібліотеки libsodium та алгоритму XChaCha20-Poly1305, що забезпечує захист даних до завантаження на платформу.

Процес кодування здійснюється в роздільній здатності 4K 3840×2160 при частоті 30 кадрів за секунду. Розробник передбачив механізми надмірності, розраховані на особливості відеоконвеєра YouTube. Кодек FFV1 відноситься до форматів внутрішньокодрового стиснення без втрат і, на відміну від таких рішень, як HEVC. Це дозволяє зберегти кожен біт вихідних даних, а потім повністю відновити файл.

Технічні вимоги та способи використання

Проект підтримує кілька варіантів взаємодії. Користувачам доступний інтерфейс командного рядка та графічна програма. Через термінал можна запускати кодування за допомогою команд, тоді як графічна версія дозволяє працювати у більш звичному середовищі та підтримує пакетну обробку – кілька файлів можна поставити в чергу для послідовного перетворення.

Для складання необхідні CMake версії 3.22, компілятор із підтримкою стандарту C++23, FFmpeg, libsodium, OpenMP та Qt6 з модулями Core та Widgets. Якщо передбачається використання кодувальника FFV1 у контейнері mp4, потрібно FFmpeg версії 8 або новіше. Користувачеві також потрібно вміти компілювати проект вихідного коду на C++23. У той же час автор надає готові артефакти складання для CLI та GUI через CI/CD-конвеєр.

Незважаючи на технічне опрацювання, проект уже викликав обговорення правових аспектів його застосування. На майданчику Hacker News учасники дискусії звернули увагу на можливе порушення умов використання YouTube та ризики блокування облікових записів. У правилах сервісу прямо зазначено, що платформа призначена для перегляду та обміну відеоматеріалами, а не для роботи як універсальне сховище хмарного файлу.

За даними репозиторію на GitHub, проект зібрав кілька сотень позначок «зірка», десятки форків і низку коммітів в основній гілці, що свідчить про увагу з боку спільноти і розробку. Водночас у коментарях звучать побоювання, що застосування такого підходу може призвести до санкцій із боку платформи. Один з учасників обговорення зазначив, що користувачі в подібних випадках швидше задаються питанням про час можливого блокування, ніж про ймовірність такого результату.