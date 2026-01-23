Edifier M330 II — Bluetooth колонка в деревянном корпусе с AirPlay 2 і LDAC

Компания Edifier представила портативную Bluetooth-колонку M330 II – обновленную версию своей ретро-линейки с улучшенным звуком, расширенными возможностями подключения и увеличенной автономностью. Габариты колонки – 250×162×179 мм.

Edifier M330 II получила фирменный ретро-дизайн с деревянным корпусом из 12-мм MDF, тканевой решёткой и механическими кнопками управления. Для удобной переноски на задней панели предусмотрена скрытая ручка. Колонка выпускается в трех цветах: под дерево, черный орех и перламутрово-белый.

Внутри установлена ​​2.1-канальная акустическая система с двумя 1-дюймовыми твитерами и 4-дюймовым мидбасовым динамиком, работающим через усилители Texas Instruments TAS5805. Производитель заявляет поддержку Hi-Res Audio и расширенный частотный диапазон до 40 кГц.

Номинальная мощность составляет 60 Вт, пиковая – до 120 Вт.

Одним из ключевых обновлений стала поддержка современных беспроводных технологий: колонка получила Bluetooth с кодеком LDAC, а также совместимость с Apple AirPlay 2, что делает ее удобной как для пользователей Android, так и для iOS. Поддерживается высококачественное аудио как при беспроводном, так и при проводном подключении.

Автономность также выросла: M330 II способна работать до 14 часов от одного заряда, что значительно больше по сравнению с предыдущим поколением.

Новинка уже доступна в Китае по цене около $140.