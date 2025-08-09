Дроны XAiDEN объединяются в рои по 100 штук с управлением ИИ09.08.25
Компания Nearthlab (Южная Корея) представила автономные ударные беспилотники нового поколения XAiDEN, которые работают в составе роев по 10 единиц. Один оператор может управлять одновременно 10 такими роями — всего до 100 дронов.
Ключевая особенность системы — искусственный интеллект, который управляет всеми аппаратами, кроме одного. Только один дрон в каждой группе получает команды от оператора, остальные девять взаимодействуют исключительно с ним, работая автономно. После получения команды рой больше не нуждается в связи с оператором или ретрансляторах, и не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Назначение и возможности
Согласно информации на сайте компании, XAiDEN предназначен для совместной разведки, автономного сопровождения целей и точечных ударов. Дроны взлетают из компактной башнеобразной установки, где хранятся по 10 единиц. После старта они разделяются и выполняют задачу в составе роя.
Nearthlab подчёркивает, что XAiDEN по умолчанию разработан под стандартный 60-мм миномётный боеприпас, что устраняет необходимость в создании специального вооружения. В дальнейшем планируется выпуск дронов в формфакторе патрона с возможностью использования различных типов зарядов.
Компания утверждает, что уровень успешности выполнения миссий «близок к 100%», поскольку даже в случае неудачи одного дрона остальные могут немедленно продолжить атаку и уничтожить цель.
Тактика и масштабирование
На земле дроны хранятся по 10 штук в компактной установке и готовы к немедленному запуску. По оценке аналитиков Defense Express, возможна схема, при которой в воздухе одновременно находятся 100 дронов, а ещё 100 готовы заменить их в случае необходимости. Теоретически это позволяет одному оператору удерживать определённую зону при наличии бесперебойного подвоза новых дронов. Однако эксперты отмечают, что такая система может оказаться достаточно дорогостоящей.
Стоимость устройств компания не раскрывает. Тем не менее, согласно опубликованной информации, доход Nearthlab от беспилотников составил 5,5 млрд южнокорейских вон за прошлый год. При текущем курсе это около 4 млн долларов США (1 доллар ≈ 1390 вон).
