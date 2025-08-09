Дрони XAiDEN поєднуються в рої по 100 штук з управлінням ШІ

Компанія Nearthlab (Південна Корея) представила автономні ударні безпілотники нового покоління XAiDEN, які працюють у складі роїв по 10 одиниць. Один оператор може керувати одночасно 10 такими роями — лише до 100 дронів.

Ключова особливість системи – штучний інтелект, який керує всіма апаратами, крім одного. Тільки один дрон у кожній групі отримує команди від оператора, решта дев’яти взаємодіють виключно з ним, працюючи автономно. Після отримання команди рій більше не потребує зв’язку з оператором або ретрансляторами, і не схильний до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Призначення та можливості

Згідно з інформацією на сайті компанії, XAiDEN призначений для спільної розвідки, автономного супроводу цілей та точкових ударів. Дрони злітають із компактної баштоподібної установки, де зберігаються по 10 одиниць. Після старту вони поділяються і виконують завдання у складі рою.

Nearthlab наголошує, що XAiDEN за замовчуванням розроблений під стандартний 60-мм мінометний боєприпас, що усуває необхідність створення спеціального озброєння. Надалі планується випуск дронів у формфакторі патрона з можливістю використання різних типів зарядів.

Компанія стверджує, що рівень успішності виконання місій «близький до 100%», оскільки навіть у разі невдачі одного дрона інші можуть негайно продовжити атаку та знищити мету.

Тактика та масштабування

На землі дрони зберігаються по 10 штук в компактній установці і готові до негайного запуску. За оцінкою аналітиків Defense Express, можлива схема, при якій у повітрі одночасно знаходяться 100 дронів, а ще 100 готові замінити їх у разі потреби. Теоретично це дозволяє одному оператору утримувати певну зону за наявності безперебійного підвезення нових дронів. Проте експерти зазначають, що така система може виявитися досить дорогою.

Вартість пристроїв компанія не розкриває. Проте, згідно з опублікованою інформацією, дохід Nearthlab від безпілотників склав 5,5 млрд південнокорейських геть за минулий рік. За поточного курсу це близько 4 млн доларів США (1 долар ≈ 1390 вон).