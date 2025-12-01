Dota 2 — самая прибыльная киберспортивная игра, но CS:GO — самая популярная

По данным Esports Charts, на сегодняшний день в индустрии киберспорта разыграно более 1,684 млрд долларов призовых на почти 62 тысячах официльных турнирів різного масштабу. Наиболее доходной дисциплиной остаётся Dota 2, где с 2011 года участникам выплачено около 377,4 млн долларов.

Рейтинг игр в киберспорте

В первую пятёрку дисциплин с наибольшими призовыми также вошли Fortnite с показателем 202,9 млн долларов, Counter-Strike с суммой в 162,8 млн, League of Legends, где общий фонд достиг 122 млн, а также мобильная Arena of Valor, международная версия китайской Honor of Kings, которая сумела накопить 111,5 млн долларов призовых.

Несмотря на меньший общий объём выплат, именно CS:GO возглавляет рейтинг по числу игроков, хотя бы однажды получавших призовые. Таких набралось 16 571 человек. На втором месте находится Fortnite, где выплаты получали 10,9 тысячи участников, за ним следует Rocket League с 9,1 тысячи игроков. По количеству проведённых турниров лидирует StarCraft II, в котором с момента релиза прошло свыше 7,5 тысячи соревнований. В среднем это более 502 турниров в год или около 41 турнира ежемесячно.

Самая прибыльная игра Dota 2

По крупнейшим призовым фондам на турнирах снова впереди остаётся Dota 2. Соревнования по этой дисциплине занимают первые семь позиций в общем рейтинге событий с наибольшими фондами и восемь — в расширенной выборке. Такой результат обеспечил прежде всего чемпионат The International, особенно турнир 2021 года, где был установлен рекорд с суммой в 40 млн долларов.

Самыми высокооплачиваемыми профессиональными игроками также остаются представители Dota 2. Первые десять мест в рейтинге занимают киберспортсмены, неоднократно становившиеся победителями The International. Лидирует Йохан «n0tail» Сундштейн, чей совокупный заработок превышает 7,18 млн долларов.

Самой успешной киберспортсменкой в мире считается канадская игрокиня Саша «Scarlett» Хостін, выступающая в дисциплине StarCraft II. За карьеру её доходы от призовых достигли 472 тысяч долларов.

По общей сумме заработков игроков лидирует Китай, где совокупные выигрыши достигли 330,9 млн долларов, значительная доля которых приходится на турниры по Dota 2. На второй позиции находятся США, где большую часть призовых киберспортсмены получали на соревнованиях по Fortnite.

Если рассматривать показатели клубов, то на вершине рейтинга остаётся Team Liquid, заработавший за годы существования более 56,3 млн долларов и принявший участие почти в 3000 турниров. В пятёрку лидеров входит и украинский клуб Natus Vincere, чей заработок составил 24,4 млн долларов при участии в 870 соревнованиях.

При этом реальные доходы игроков могут существенно отличаться от официально указанных призовых, поскольку на итоговые суммы влияют налоги, обязательные отчисления в пользу клуба, а также доходы от контрактов и дополнительных источников.