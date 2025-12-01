Dota 2 – найприбутковіша кіберспортивна гра, але CS:GO – найпопулярніша  

Dota 2 – найприбутковіша кіберспортивна гра, але CS:GO – найпопулярніша01.12.25
За даними Esports Charts, на сьогоднішній день в індустрії кіберспорту розіграно понад 1,684 млрд доларів призових на майже 62 тисячах офіційних турнірів різного масштабу. Найбільш прибутковою дисципліною залишається Dota 2, де з 2011 року учасникам виплачено близько 377,4 млн. доларів.
Рейтинг ігор у кіберспорті
У першу п’ятірку дисциплін з найбільшими призовими також увійшли Fortnite з показником 202,9 млн. доларів, Counter-Strike з сумою в 162,8 млн., League of Legends, де загальний фонд досяг 122 млн., а також мобільна Arena of Valor, міжнародна версія китайської Honor of Kings.
Незважаючи на менший загальний обсяг виплат, саме CS:GO очолює рейтинг за кількістю гравців, які хоча б одного разу отримували призові. Таких набралося 16571 людина. На другому місці знаходиться Fortnite, де виплати отримували 10,9 тисяч учасників, за ним слідує Rocket League з 9,1 тисяч гравців. За кількістю проведених турнірів лідирує StarCraft II, в якому з моменту релізу пройшло понад 7,5 тисяч змагань. У середньому це понад 502 турніри на рік або близько 41 турніру щомісяця.
Найприбутковіша гра Dota 2
За найбільшими призовими фондами на турнірах знову попереду залишається Dota 2. Змагання з цієї дисципліни займають перші сім позицій у загальному рейтингу подій із найбільшими фондами та вісім — у розширеній вибірці. Такий результат забезпечив перш за все чемпіонат The International, особливо турнір 2021 року, де було встановлено рекорд із сумою 40 млн доларів.
Найвищими професійними гравцями також залишаються представники Dota 2. Перші десять місць у рейтингу займають кіберспортсмени, які неодноразово ставали переможцями The International. Лідирує Йохан «n0tail» Сундштейн, чий сукупний заробіток перевищує 7,18 млн. доларів.
Найуспішнішою кіберспортсменкою у світі вважається канадська гравиня Саша Scarlett Хостин, яка виступає в дисципліні StarCraft II. За кар’єру її прибутки від призових досягли 472 тисячі доларів.
За загальною сумою заробітків гравців лідирує Китай, де сукупні виграші досягли 330,9 млн доларів, значна частка яких припадає на турніри з Dota 2. На другій позиції знаходяться США, де більшу частину призових кіберспортсменів отримували на змаганнях з Fortnite.
Якщо розглядати показники клубів, то на вершині рейтингу залишається Team Liquid, який заробив за роки існування понад 56,3 млн. доларів і взяв участь майже в 3000 турнірів. До п’ятірки лідерів входить і український клуб Natus Vincere, чий заробіток склав 24,4 млн доларів за участю у 870 змаганнях.
При цьому реальні доходи гравців можуть суттєво відрізнятись від офіційно зазначених призових, оскільки на підсумкові суми впливають податки, обов’язкові відрахування на користь клубу, а також доходи від контрактів та додаткових джерел.
