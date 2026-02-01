Doom запустили на беспроводных наушниках

Энтузиаст Арин Саркисян из Сиднея создал уникальный порт классической игры Doom, работающий на наушниках PineBuds Pro. Проект получил название Doombuds и доступен на GitHub для всех желающих.

Как работает порт Doom на наушниках

Doombuds состоит из четырех частей:

Порт Doom, работающий непосредственно на наушниках.

Последовательный сервер, выступающий мостом между наушниками и веб-сервером, а также перекодирует поток MJPEG в формат Twitch.

Вебсервер, обслуживающий ресурсы, управляет очередью игроков, передает нажатие клавиш и воспроизводит видеопоток.

Статическая веб-страница, которая сообщает браузеру, что отображать и как взаимодействовать с сервером.

Технические ограничения и оптимизации

Наушники PineBuds Pro не имеют дисплея, поэтому для передачи данных используется Bluetooth или UART. Bluetooth ограничивает скорость до ~1 Мбит/с, что недостаточно для плавного видео. UART обеспечивает 2,4 Мбит/с, но без сжатия это всего 3 кадра в секунду.

Для улучшения работы используется MJPEG поток, позволяющий показывать изображения JPEG последовательно. С дополнительными настройками частоту кадров удалось поднять до 18 FPS.

Также модификатор разогнал процессор Cortex-M4F со 100 МГц до 300 МГц, отключил режим низкого энергопотребления и увеличил доступную оперативную память до 992 КБ вместо стандартных 768 КБ. Ресурсы Doom также сжали до 1,7 МБ из начальных 4,2 МБ, что позволяет запускать игру в ограниченной памяти наушников.

Удаленная игра через браузер

Doombuds позволяет играть в Doom удаленно через браузер. На сайте проекта есть встроенная трансляция на Twitch и виртуальная очередь игроков. Каждый пользователь может подключиться к наушникам Саркисяна и управлять игрой дистанционно.

Этот эксперимент демонстрирует уникальные возможности открытой прошивки PineBuds Pro и потенциала портов классических игр на нетипичных устройствах.