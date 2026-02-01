Doom запустили на бездротових навушниках

Ентузіаст Арін Саркісян із Сіднея створив унікальний порт класичної гри Doom, який працює на навушниках PineBuds Pro. Проект отримав назву Doombuds та доступний на GitHub для всіх бажаючих.

Як працює порт Doom на навушниках

Doombuds складається з чотирьох частин:

Порт Doom, що працює безпосередньо на навушниках.

Послідовний сервер, що виступає мостом між навушниками та веб-сервером, а також перекодує потік MJPEG у формат Twitch.

Вебсервер, який обслуговує ресурси, керує чергою гравців, передає натискання клавіш і відтворює відеопотік.

Статична веб-сторінка, яка повідомляє браузеру, що відображати та як взаємодіяти з сервером.

Технічні обмеження та оптимізації

Навушники PineBuds Pro не мають дисплея, тому для передачі даних використовується Bluetooth або UART. Bluetooth обмежує швидкість до ~1 Мбіт/с, що недостатньо для плавного відео. UART забезпечує 2,4 Мбіт/с, але без стиснення це всього 3 кадри на секунду.

Для покращення роботи використовується MJPEG потік, що дозволяє показувати зображення JPEG послідовно. З додатковими параметрами частоту кадрів вдалося підняти до 18 FPS.

Також модифікатор розігнав процесор Cortex-M4F зі 100 МГц до 300 МГц, відключив режим низького енергоспоживання та збільшив доступну оперативну пам’ять до 992 КБ замість стандартних 768 КБ. Ресурси Doom також стиснули до 1,7 МБ із початкових 4,2 МБ, що дозволяє запускати гру в обмеженій пам’яті навушників.

Віддалена гра через браузер

Doombuds дозволяє грати в Doom віддалено через браузер. На сайті проекту є вбудована трансляція на Twitch та віртуальна черга гравців. Кожен користувач може підключитися до навушників Саркісяна та керувати грою дистанційно.

Цей експеримент демонструє унікальні можливості відкритої прошивки PineBuds Pro та потенціалу портів класичних ігор на нетипових пристроях.